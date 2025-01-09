¿Hay implicados en la extraña muerte de Valeria Afanador?

La muerte de Valeria Afanador, una menor de 10 años cuyo cuerpo apareció flotando en el río Frío después de más de dos semanas de búsqueda, mantiene en alerta a toda la comunidad.

El hecho ha derivado en una investigación que ya contempla a varias personas bajo sospecha, mientras la familia insiste en conocer la verdad.

¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador?

El hallazgo del cuerpo se produjo a escasos 400 metros del colegio Gimnasio Los Laureles, institución a la que asistía la niña y que se encuentra bajo escrutinio de las autoridades.

Lo que aumenta la incertidumbre es que la zona había sido inspeccionada en más de veinte ocasiones, incluso con apoyo de perros entrenados del Ejército Nacional, sin obtener resultados previos.

La comunidad se pregunta cómo fue posible que, después de tantos días de rastreo, el cuerpo apareciera en ese mismo lugar. Este hecho ha reforzado la hipótesis de que pudo haber una intervención externa que alterara la escena.

¿Cuál es la línea de investigación que siguen tras la muerte de Valeria Afanador?

El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, confirmó que la Fiscalía ya tiene una línea de trabajo clara:

La fiscalía nos ha informado que la teoría que hoy maneja la indagación es el homicidio. Ahora estamos prestos al resultado preliminar que entregue Medicina Legal para establecer las causas de la muerte.

El proceso se concentra en dos grandes frentes: por un lado, la responsabilidad de los directivos y empleados del colegio, que ya enfrenta un proceso sancionatorio administrativo por parte de la Secretaría de Educación Departamental.

Por otro, la posible participación de un tercero que habría intervenido en la desaparición de Valeria.

Colegio suspendió actividades académicas por muerte de Valeria

La institución educativa, en medio de la presión pública, resolvió suspender actividades académicas durante toda la semana como muestra de respeto hacia la memoria de la menor.

Mientras tanto, el municipio decretó tres días de luto oficial. En la plaza principal, las banderas de Cajicá, de Cundinamarca y de Colombia ondean a media asta frente a la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde se realizaron las exequias que reunieron a familiares, vecinos y compañeros de Valeria.

La necropsia de Medicina Legal es esperada con expectativa, ya que se convertirá en la pieza fundamental para aclarar cómo murió la niña.

Según se ha informado, los resultados estarían próximos a ser revelados y podrían cambiar el rumbo de la investigación.

Por ahora, el proceso cuenta con dos fiscales y un equipo selecto de investigadores que ya trabajan sobre señalamientos hacia varias personas sospechosas, lo que abre la puerta a posibles vinculaciones directas con el entorno escolar de Valeria.