Hija de agricultor secuestrado en El Catatumbo rompe el silencio y suplica su regreso

En Colombia, las cifras de secuestro este año van en 437 víctimas en total, entre ellas 304 civiles, y al menos 15 personas que aún permanecen en cautiverio.

Las víctimas son campesinos, comerciantes, uniformados y ciudadanos comunes, que han sido retenidos por diferentes grupos armados ilegales en medio del conflicto.

Uno de esos casos es el de Pablo Helí Rizo Jiménez, un hombre de 62 años, agricultor y creyente del Movimiento Misionero Mundial, quien fue secuestrado el pasado 17 de octubre en la región del Catatumbo.

Desde entonces, su familia no ha recibido ninguna comunicación, ni una sola señal que confirme si se encuentra con vida.

Hija de agricultor secuestrado en El Catatumbo rompe el silencio

En entrevista con Noticias RCN, su hija Karina Rizo relató el calvario que han vivido desde aquel día. Ella narró cómo el secuestro de su padre cambió por completo la rutina de una familia campesina que solo pide poder volver a abrazarlo:

Mi papá es un hombre de 62 años. Fue secuestrado el día 17 de octubre. Mi papá pertenece a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Mi papá es un agricultor entregado al campo. En su día a día está con la agricultura, con los animales.

Desde entonces, la familia no ha dejado de buscarlo ni de exigir respuestas. Han organizado marchas, velatones, misas y cultos en diferentes lugares para pedir por su regreso:

Hemos realizado hasta la fecha una marcha, realizamos una velatón, se han realizado misas, cultos. Muchas personas han asistido con nosotros, nos han apoyado, nos han ayudado. Hemos hecho con diferentes noticieros acá de la ciudad y a la fecha no sabemos nada de mi papá.

No han recibido una señal, ni una llamada

Hasta ahora, ni las autoridades ni la familia han recibido alguna prueba de supervivencia, ni una llamada, ni un mensaje, nada que confirme su estado.

No, a la fecha no hemos recibido ninguna prueba, ninguna llamada, nada. Mi papá sufre de artrosis avanzada y está en un tratamiento continuo.

Finalmente, en medio de su dolor, Karina hizo un llamado directo a los captores de su padre, rogando por su vida y su liberación.