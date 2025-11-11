Mujer retirada del caso de Jaime Moreno podría ser la responsable: Fiscalía habría cometido un error

El caso de Jaime Esteban Moreno, el joven que perdió la vida tras ser brutalmente golpeado, sigue revelando nuevos y graves detalles en medio del proceso judicial.

En entrevista con Noticias RCN, el abogado Francisco Bernate, apoderado de la familia del joven, hizo declaraciones que podrían cambiar el rumbo de la investigación.

Según él, una mujer que aparece en los videos del ataque tendría una participación directa en los hechos, pero fue desvinculada por la Fiscalía, lo que califica como un grave error.

¿Por qué un joven se entregó por el asesinato de Jaime Moreno, pero no aceptó cargos?

El abogado comenzó refiriéndose a la situación judicial de Ricardo González, uno de los principales señalados del crimen.

Explicó que, aunque el joven decidió entregarse voluntariamente, no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, una decisión que el abogado consideró contradictoria:

Si se entregó y no cuestionó la legalización de su captura, lo natural habría sido que aceptara los cargos para acceder al beneficio del 50% de la pena. Sin embargo, parece que su defensa busca plantear que no fue un homicidio intencional sino preterintencional, es decir, que no quería matarlo, que fue una pelea y se le fue la mano.

A pesar de ello, Bernate aseguró que las pruebas demuestran todo lo contrario. Según dijo, los videos del caso no dejan espacio para dudas sobre la existencia de premeditación y acuerdo entre los agresores:

Este es un hecho deliberado, cometido con alevosía y ventaja, donde dos personas se ponen de acuerdo para atacar brutalmente a un ser humano.

Mujer retirada del caso de Jaime Moreno podría ser la responsable de su asesinato

Pero lo más delicado de sus declaraciones tiene que ver con una mujer que, de acuerdo con el abogado, aparece en los videos señalando a Jaime Esteban antes de que fuera golpeado.

Bernate aseguró que las grabaciones muestran cómo ella habría identificado a la víctima para que fuera atacada, y que su papel en el crimen fue ignorado por las autoridades:

Estos videos son muy precisos en señalar a esta mujer como quien indica a Jaime Esteban para que se le produzca esta agresión que termina causándole la muerte.

Las pruebas que implicarían a la mujer en el asesinato de Jaime Moreno

El abogado calificó como inexplicable que esta mujer haya sido desvinculada del caso.

"Ella tiene una relación directa con los hechos, pero en sus declaraciones ante las autoridades dijo que solo salió de una fiesta y se encontró con una pelea, lo cual es mentira", afirmó agregando que la mujer también entregó información falsa sobre su ubicación y sus contactos.

Además, reveló un dato: no existen registros oficiales de su entrada a Colombia:

Esa persona tiene una situación irregular en el país, no hay registros migratorios de su ingreso. Por eso considero que la Fiscalía cometió un error al apartarla del proceso.

En este sentido, insistió en que esta mujer debe ser puesta a disposición de las autoridades y vinculada formalmente como determinadora del homicidio de Jaime Esteban.