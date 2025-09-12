CANAL RCN
Colombia Video

Reporte de quemados durante el puente festivo de velitas enciende una alarma en el país

Tan solo en el departamento de Antioquia, 50 personas resultaron lesionadas por manipular pólvora.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
07:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pese al esfuerzo de las autoridades, con operativos de control y campañas preventivas, la historia de los quemados durante el Día de Velitas se repitió en el 2025.

Antioquia, con 50 casos, es el departamento con mayor número de quemados con pólvora y el episodio que más preocupación genera se registró en el municipio de Remedios, donde un grupo de jóvenes protagonizó una guerra de bengalas, en la que uno de ellos resultó herido, al igual que una mujer que caminaba por el sector.

Antioquia reporta 68 quemados por pólvora antes de iniciar diciembre: autoridades refuerzan controles
RELACIONADO

Antioquia reporta 68 quemados por pólvora antes de iniciar diciembre: autoridades refuerzan controles

En respuesta, Ana Amelia Ángel, secretaria de Salud del municipio, advirtió que “las personas que sean encontradas (manipulando pólvora) serán sancionadas. Si son niños los que están manipulándola, se va a sancionar a sus padres”.

Pero casos de este estilo se repiten en todo el país. En el Valle del Cauca son 43 los quemados con pólvora, 21 de ellos en Cali. Y en Atlántico se registraron 18 personas lesionadas, cinco de ellas menores de edad.

En Nariño ya van 13; en Cesar, 11; en Santander, 8, y en Cauca, 25 desde el primero de diciembre. Nueve días en los que Bogotá registra 24 quemados, la mayoría en el Día de Velitas y el 8 de diciembre.

Bogotá está también en la lista negra:

El balance en la capital del país indica que, de momento, hay 22 personas con quemaduras, 12 con laceraciones, cinco con contusiones o daños oculares y 3 tuvieron que ser sometidas a amputaciones.

Y en Cundinamarca son 14 los lesionados, “siendo el municipio con mayor afectación Facatativá, con tres casos, seguido por Soacha, con dos casos”, informaron las autoridades.

Según explicó María Belén Jaimes, directora de epidemiología de la Secretaría de Salud de Bogotá, en diálogo con Noticias RCN, “las personas que se han quemado representan una disminución del 61,9% con respecto al año anterior, pero son personas realmente afectadas”.

Video de Daddy Yankee delató inesperadamente a sujetos que lanzaron pólvora desde un apartamento en Medellín
RELACIONADO

Video de Daddy Yankee delató inesperadamente a sujetos que lanzaron pólvora desde un apartamento en Medellín

Entre los quemados se encuentran menores de edad, al cuidado de personas en estado de embriaguez, y ciudadanos que, aunque no manipularon pólvora, se encontraban en donde decidieron ignorar las recomendaciones de seguridad.

“Algunos tipos de pólvora, aunque su comercialización está prohibida en todo el país, utilizan fósforo blanco. Afortunadamente, en lo que va de la temporada no tenemos casos de intoxicación. Sin embargo, su manipulación es en extremo peligrosa. Las personas pueden verse afectadas por el contacto con la piel, los ojos o inhalación. Los daños que puede generar en el organismo son letales en algunos casos, porque el fósforo blanco daña los órganos internos, como el hígado, los riñones, el sistema respiratorio y el sistema neumológico; por esa razón se debe evitar entrar en contacto con esta sustancia”, advirtió Jaimes, en medio de un panorama desalentador.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Con videos de fajos de billetes y armas, grupos armados reclutan menores a través de redes sociales

Abuso sexual

Les ofrecían trabajo como meseras en Grecia, pero terminaban en una red de trata: así descubrieron a los responsables

Bogotá

Cárcel para hombre que habría asesinado a una mujer en Bogotá: sus hijos presenciaron todo

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Sacudón para el Mundial 2026: FIFA publicó modificación en su reglamento en caso de haber empate

El máximo ente del fútbol dio a conocer una serie de ajustes que se aplicarán en cada uno de los partidos.

Artistas

Miguel Ayala regresó a los escenarios tras pasar dos semanas secuestrado: video

El hijo de Giovanny Ayala volvió a presentarse en una tarima, luego de que fuera víctima de un caso de secuestro tras presentarse en El Tambo.

Colpensiones

Colpensiones responde a jubilados por aumento extra anual de la mesada: esto se sabe

Venezuela

El general Cliver Alcalá destapó quiénes serían los cerebros detrás del régimen de Maduro

Cuidado personal

Beneficios de cantar para la salud de las personas, según especialistas