Reporte de quemados durante el puente festivo de velitas enciende una alarma en el país

Pese al esfuerzo de las autoridades, con operativos de control y campañas preventivas, la historia de los quemados durante el Día de Velitas se repitió en el 2025.

Antioquia, con 50 casos, es el departamento con mayor número de quemados con pólvora y el episodio que más preocupación genera se registró en el municipio de Remedios, donde un grupo de jóvenes protagonizó una guerra de bengalas, en la que uno de ellos resultó herido, al igual que una mujer que caminaba por el sector.

En respuesta, Ana Amelia Ángel, secretaria de Salud del municipio, advirtió que “las personas que sean encontradas (manipulando pólvora) serán sancionadas. Si son niños los que están manipulándola, se va a sancionar a sus padres”.

Pero casos de este estilo se repiten en todo el país. En el Valle del Cauca son 43 los quemados con pólvora, 21 de ellos en Cali. Y en Atlántico se registraron 18 personas lesionadas, cinco de ellas menores de edad.

En Nariño ya van 13; en Cesar, 11; en Santander, 8, y en Cauca, 25 desde el primero de diciembre. Nueve días en los que Bogotá registra 24 quemados, la mayoría en el Día de Velitas y el 8 de diciembre.

Bogotá está también en la lista negra:

El balance en la capital del país indica que, de momento, hay 22 personas con quemaduras, 12 con laceraciones, cinco con contusiones o daños oculares y 3 tuvieron que ser sometidas a amputaciones.

Y en Cundinamarca son 14 los lesionados, “siendo el municipio con mayor afectación Facatativá, con tres casos, seguido por Soacha, con dos casos”, informaron las autoridades.

Según explicó María Belén Jaimes, directora de epidemiología de la Secretaría de Salud de Bogotá, en diálogo con Noticias RCN, “las personas que se han quemado representan una disminución del 61,9% con respecto al año anterior, pero son personas realmente afectadas”.

Entre los quemados se encuentran menores de edad, al cuidado de personas en estado de embriaguez, y ciudadanos que, aunque no manipularon pólvora, se encontraban en donde decidieron ignorar las recomendaciones de seguridad.

“Algunos tipos de pólvora, aunque su comercialización está prohibida en todo el país, utilizan fósforo blanco. Afortunadamente, en lo que va de la temporada no tenemos casos de intoxicación. Sin embargo, su manipulación es en extremo peligrosa. Las personas pueden verse afectadas por el contacto con la piel, los ojos o inhalación. Los daños que puede generar en el organismo son letales en algunos casos, porque el fósforo blanco daña los órganos internos, como el hígado, los riñones, el sistema respiratorio y el sistema neumológico; por esa razón se debe evitar entrar en contacto con esta sustancia”, advirtió Jaimes, en medio de un panorama desalentador.