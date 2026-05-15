Alertan que el fenómeno de El Niño sería uno de los más fuertes en décadas: revelan récords de calor

El Gobierno nacional, Ideam, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, confirmaron que el país atraviesa un panorama “anómalo y complejo” asociado al posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

Las autoridades advirtieron que el país ya presenta temperaturas históricas, disminución de lluvias, aumento acelerado de incendios forestales y presión sobre los sistemas de agua y energía, incluso antes de que el fenómeno alcance su punto más crítico.

¿Por qué preocupa tanto el fenómeno de El Niño en Colombia?

Según las autoridades climáticas, las señales actuales indican que Colombia podría enfrentar uno de los episodios de El Niño más intensos de las últimas décadas.

La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto, aseguró que ya quedó descartado un fenómeno moderado.

Las probabilidades que manejamos ahora son que sea fuerte o muy fuerte.

Los modelos climáticos nacionales e internacionales muestran un aumento sostenido de la temperatura del océano Pacífico, acompañado por reducción de precipitaciones desde marzo y condiciones atmosféricas típicas de El Niño.

¿Qué está pasando con las temperaturas?

Durante las primeras semanas de mayo se registraron aumentos anormales de temperatura en diferentes regiones del país.

Ciudades como Medellín, Bogotá, Barrancabermeja y Quibdó reportaron varios días consecutivos con temperaturas por encima de los promedios históricos.

En la región Caribe, la situación es aún más crítica. Valledupar alcanzó 38,4 grados centígrados, con una anomalía de +4,2 °C frente a sus registros normales.

San Andrés también superó su récord histórico de temperatura máxima al llegar a 33,7 °C.

¿Por qué aumentaron tanto los incendios?

Otro de los puntos que más preocupa es el incremento acelerado de incendios de cobertura vegetal.

Las alertas pasaron de apenas siete registros a 90 en menos de dos semanas, entre el 1 y el 14 de mayo de 2026.

Las altas temperaturas, la ausencia de lluvias y la vegetación seca están creando condiciones propicias para emergencias forestales en distintas regiones del país.

¿Qué ciudades podrían verse más afectadas?

Asocapitales advirtió que las ciudades capitales son especialmente vulnerables frente a fenómenos climáticos extremos debido a la alta densidad poblacional y la presión sobre servicios básicos.

Entre los principales riesgos aparece el posible desabastecimiento de agua.

Ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar y Riohacha ya operan bajo condiciones de presión hídrica estructural, por lo que una temporada seca prolongada podría llevarlas a escenarios de restricción o emergencia.

También preocupa el sistema energético nacional, ya que buena parte de la generación eléctrica depende de embalses hidroeléctricos que comienzan a mostrar señales de estrés.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la preparación del país?

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, aseguró que las ciudades no pueden esperar a que el fenómeno sea declarado oficialmente para actuar.

Las ciudades capitales no pueden esperar a que el fenómeno esté declarado para activar sus protocolos. La ventana de preparación es hoy, y cada semana que pasa sin acción concreta es una semana de vulnerabilidad acumulada.

Por eso, Asocapitales anunció la activación inmediata de un plan de articulación técnica e institucional para apoyar a las ciudades frente a los posibles impactos del fenómeno.

En este sentido, la UNGRD emitió la Circular Externa 028 del 16 de abril de 2026 con lineamientos para alcaldías y gobernaciones.

Entre las medidas solicitadas están:

Fortalecer sistemas de monitoreo y alertas tempranas.

Identificar zonas e infraestructura en riesgo.

Actualizar planes de contingencia.

Promover campañas de ahorro de agua y energía.

Realizar mantenimiento preventivo a los acueductos.

Reforzar la capacidad de respuesta ante incendios forestales.

Sin embargo, las autoridades reconocen que muchas ciudades aún tienen limitaciones técnicas y financieras para responder a una situación climática de esta magnitud.