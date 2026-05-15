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Caso Yulixa Toloza: ¿Cuántos años debe dedicar una persona para ser cirujana plástica?

La desaparición de Yulixa Toloza vuelve a poner sobre la mesa el tema de las cirugías estéticas que se hacen en sitios no adecuados.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
06:28 p. m.
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Se mantiene la preocupación por el paradero de Yulixa Toloza, quien desapareció después de una liposucción en un centro ‘de garaje’; es decir, que no cumplía con la normativa para ofrecer esta clase de procedimientos estéticos.

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Observando los videos después de la operación, es evidente el preocupante estado en el que quedó Toloza. Después de ello, fue llevada en un carro particular por dos hombres a un sitio que hasta ahora es incierto.

Toloza se hizo la cirugía en Beauty Láser

Las amigas alcanzaron a comunicarse con ella antes de que se quedara sin batería. Toloza les contó que no se encontraba bien, a tal punto que requería una ambulancia.

Tampoco se tiene información sobre los responsables del procedimiento, aunque las autoridades ya sellaron el sitio.

Damaris Romero Chamorro, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, contó en Noticias RCN que practicarse procedimientos en sitios ‘de garaje’ como estos es una problemática de tiempo atrás.

Más de 10 años de estudio para ser cirujano plástico

“Un cirujano no se forma en un curso de tres días. La cirugía plástica es una especialidad que en Colombia requiere unos 11 años de estudio”, explicó, al agregar que están incluidos los cinco años de medicina, el de internado, el rural y los cuatro de la especialización.

El caso de Toloza es más común de lo que se cree. Cifras de la Secretaría de Salud de Bogotá indican que entre 2025 y 2026, se han recibido 282 quejas por procedimientos estéticos de este tipo. Aunque el registro completo podría abarcar más casos.

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Romero enfatizó que este tipo de cirugías debe hacerse bajo tres aspectos: el responsable debe contar con especialización certificada de las competencias, realizarse en lugares autorizados y que las adecuaciones en cuanto a instrumentos o equipos sean óptimas (incluyendo normas de asepsia y antisepsia).

“Una clínica, para poder realizar estos procedimientos, debe estar inscrita en el registro de entidades prestadoras de salud del ente territorial”, detalló.

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