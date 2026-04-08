VIDEO del violento atraco a un motociclista al que le dispararon en la cara en plena calle de Floridablanca

Un violento atraco sacudió el barrio San Bernardo de Floridablanca, Santander, donde cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que cuatro delincuentes en moto asaltaron a un motociclista, residente del sector, quitándole sus objetos de valor y disparándole en el rostro.

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De acuerdo con los testigos del grave atraco, la víctima era seguida por los criminales que se desplazaban en dos motocicletas.

"Lo venían siguiendo, dos motos, cuatro tipos, y allí en la cuadra arriba lo tumbaron, él es de aquí del barrio", señaló Luis Muñoz, un habitante del sector.

Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron joyas, teléfonos celulares y dinero en efectivo, así lo registró un video de cámaras de seguridad.

Atracadores le dispararon en la cara a su víctima

Las imágenes muestran la brutalidad del ataque, donde se escucha a los asaltantes ordenar disparar contra la víctima.

Hasta el momento, la persona afectada no ha sido identificada y tampoco ha interpuesto la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, lo que dificulta las labores de investigación.

Los residentes del barrio San Bernardo manifestaron su preocupación por la seguridad del sector y solicitaron mayor presencia policial.

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Otro atraco en simultáneo por la misma banda

Habitantes del sector reportaron que minutos después del primer atraco se registró un segundo hurto, presuntamente perpetrado por la misma banda delincuencial.

Esta información sugiere que se trata de un grupo organizado que opera sistemáticamente en la zona de Floridablanca.

Las autoridades confirmaron que adelantan seguimientos a estos grupos delincuenciales dedicados al hurto en Floridablanca. Por lo que hicieron un llamado urgente para que todas las víctimas de estas bandas presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, herramienta fundamental para avanzar en la identificación y captura de los responsables.