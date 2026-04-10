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Avianca y Latam ofrecen alternativas a viajeros afectados por restricciones en el aeropuerto Palonegro

Ambas compañías reiteraron que la reanudación de operaciones en Bucaramanga dependerá de la reapertura del aeropuerto por parte de las autoridades.

Foto: Emisión Noticias RCN

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abril 10 de 2026
11:26 a. m.
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Las protestas por el aumento del impuesto predial en Santander, que mantienen bloqueada la vía que conecta al municipio de Girón con el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, obligaron a las principales aerolíneas que operan en la región a modificar sus itinerarios y activar planes de protección para los pasajeros.

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Avianca suspende operaciones en la mañana del viernes

Avianca anunció la cancelación de todos sus vuelos desde y hacia Bucaramanga durante la mañana del 10 de abril, argumentando que la restricción de acceso al aeropuerto impide garantizar la seguridad de pasajeros y colaboradores.

La compañía ofrece a los viajeros afectados dos alternativas: cambio de itinerario sin costo adicional hasta 30 días después de la fecha inicial del vuelo, sujeto a disponibilidad, o la solicitud de reembolso de los trayectos no utilizados.

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Los clientes pueden gestionar estas opciones a través de avianca.com, el Contact Center o directamente con las agencias de viaje en caso de haber adquirido sus tiquetes por ese canal.

LATAM evalúa operación en la tarde

Por su parte, LATAM Airlines Colombia informó que sus operaciones desde y hacia Bucaramanga también se han visto afectadas.

La aerolínea activó un plan de protección que permite a los pasajeros con vuelos programados para el 10 de abril realizar cambios de fecha sin multa ni diferencia tarifaria, dentro de los siete días siguientes al itinerario original.

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LATAM indicó que está evaluando cómo proceder con dos vuelos de ida y vuelta programados en la tarde (LA4210-LA4215 y LA4206-LA4211), y recomendó a los viajeros mantenerse atentos a sus canales oficiales y verificar el estado de sus itinerarios en la sección Mis Viajes de su página web o aplicación móvil.

Ambas compañías reiteraron que la reanudación de operaciones dependerá de la reapertura del aeropuerto por parte de las autoridades y lamentaron los inconvenientes ocasionados por una situación que calificaron como ajena a su voluntad.

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