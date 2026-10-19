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Cuatro hombres fueron capturados en Cali tras persecución: les encontraron pistolas

Al parecer, estos hombres habrían participado en un robo ocurrido en el barrio Valle del Lili.

Cuatro capturados en Cali.
Cuatro capturados en Cali. Foto: Policía de Cali.

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
01:53 p. m.
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Cuatro hombres fueron capturados por la Policía en Cali, luego de un operativo de búsqueda desplegado sobre la vía Panamericana.

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Durante el procedimiento, los uniformados encontraron dos armas de fuego con munición que estaban ocultas en un compartimento del vehículo en el que se movilizaban.

Intentaron escapar de las autoridades

El procedimiento ocurrió después de que la central de radio alertara sobre varios sospechosos que, presuntamente, habían participado en un hurto en el barrio Valle del Lili.

En medio del operativo, los policías identificaron un carro que coincidía con las características reportadas. Al percatarse de la presencia de los uniformados, sus ocupantes intentaron evadir el control mediante maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a otros ciudadanos y a los integrantes de la institución.

La persecución terminó cuando el tráfico vehicular y el cierre coordinado por otras unidades policiales permitieron detener el vehículo. Durante el procedimiento, uno de los ocupantes intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y capturado metros más adelante.

Armas ocultas en el vehículo

Tras registrar a los cuatro hombres y revisar el vehículo, los uniformados encontraron dos armas de fuego con sus respectivas municiones, escondidas en un compartimento acondicionado como caleta. De acuerdo con la información entregada por la Policía, ninguno de los implicados presentó documentación que autorizara el porte de este armamento.

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Por estos hechos, los cuatro hombres fueron capturados por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Posteriormente, fueron trasladados a una estación de policía para adelantar los trámites correspondientes y quedar a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación judicial.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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