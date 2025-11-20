Valle del Cauca crea comité contra el terrorismo para combatir violencia en Cali y Jamundí

Las autoridades del Valle del Cauca firmaron un decreto para conformar un comité contra el terrorismo que buscará combatir las acciones delincuenciales y terroristas que afectan al departamento, con prioridad especial en las zonas de Cali y Jamundí.

La medida responde a la escalada violenta que experimenta la región, producto de la cercanía con el departamento del Cauca y las acciones de grupos criminales que operan en la zona.

El comité se reunirá cada 15 días para estudiar la situación de seguridad y coordinar estrategias conjuntas entre ambos departamentos.

Los puntos críticos que preocupan a las autoridades en Valle del Cauca

Entre las prioridades del comité está la protección de los corredores viales estratégicos de la región. "Uno de los corredores viales estratégicos es el paso de Miranda hacia Florida, ese es un paso estratégico, o por ejemplo los que son de Timba hasta Robles", señaló la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, refiriéndose a puntos críticos que han sido afectados por acciones delincuenciales.

La vía Panamericana y demás corredores viales serán objeto de especial vigilancia y protección dentro de esta estrategia de seguridad. Además del municipio de Florida, también identificado como zona prioritaria, las autoridades departamentales buscan blindar a la población civil de las acciones criminales.

Estrategias coordinadas con el Cauca

El comité contra el terrorismo contempla la posibilidad de plantear estrategias coordinadas con el departamento del Cauca, reconociendo que la problemática de seguridad trasciende las fronteras administrativas y requiere un trabajo articulado entre las diferentes jurisdicciones.

Las autoridades departamentales hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que apoye esta iniciativa que busca proteger a la población del Valle del Cauca. La solicitud subraya la necesidad de contar con respaldo institucional y recursos adicionales para enfrentar efectivamente la situación de seguridad en la región.