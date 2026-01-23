Desarticulan en Jamundí a ‘Los Bocachicos’, clan vinculado a 24 homicidios y alianzas con grupos armados

Las autoridades lograron asestar un contundente golpe contra el crimen en el municipio de Jamundí tras la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Bocachicos’.

RELACIONADO Capturan en Kennedy a hombre que atacó a su pareja con un pico de botella

Cayeron en Jamundí ‘Los Bocachicos’, ¿quiénes eran?

Se trata de una estructura de carácter familiar señalada de cometer homicidios, desplazamientos forzados y hurtos, además de operar como apoyo criminal de grupos armados organizados residuales.

Como resultado de la operación, se ejecutaron 15 diligencias de allanamiento, se hicieron efectivas 11 órdenes de captura y se imputaron cargos a cuatro presuntos integrantes que ya se encontraban recluidos en centros penitenciarios del país.

De acuerdo con las autoridades, la acción judicial permitió esclarecer al menos 24 homicidios, dos casos de desplazamiento forzado y dos hurtos de alto impacto que venían afectando la seguridad y la convivencia ciudadana en Jamundí.

Las investigaciones establecieron que ‘Los Bocachicos’ funcionaban como una red de apoyo urbano y outsourcing criminal del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) ‘Jaime Martínez’, ejecutando homicidios selectivos y actividades ilícitas por encargo.

La estructura era liderada inicialmente por tres hermanos; uno identificado como alias Iván Bocachico, continuaba dirigiendo las operaciones desde un centro carcelario en el departamento de Cundinamarca.

Según las autoridades, ‘Iván Bocachico’ coordinaba las acciones criminales a través de alias Hongo, considerado su hombre de confianza y también capturado.

Entre los delitos atribuidos al grupo se encuentran homicidios selectivos, desplazamientos forzados y afectaciones al patrimonio económico, como el hurto de motocicletas y teléfonos celulares en la vía Panamericana y en corredores que comunican a Jamundí con Cali y Calima Darién.

Integrante de 'Los Bocachicos' ordenó el asesinato de su propio hermano

Uno de los hechos más graves revelados durante la investigación señala que en 2024 el cabecilla habría ordenado el asesinato de uno de sus hermanos; sin embargo, el ataque terminó cobrando la vida de la pareja sentimental de este, quien se encontraba en estado de embarazo, así como de un ciudadano extranjero.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural.