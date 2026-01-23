CANAL RCN
Colombia

Desarticulan en Jamundí a ‘Los Bocachicos’, clan vinculado a 24 homicidios y alianzas con grupos armados

La estructura de carácter familiar es señalada de cometer homicidios, desplazamientos forzados y hurtos, además de operar como apoyo criminal de grupos armados organizados.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

enero 23 de 2026
10:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades lograron asestar un contundente golpe contra el crimen en el municipio de Jamundí tras la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Bocachicos’.

Capturan en Kennedy a hombre que atacó a su pareja con un pico de botella
RELACIONADO

Capturan en Kennedy a hombre que atacó a su pareja con un pico de botella

Cayeron en Jamundí ‘Los Bocachicos’, ¿quiénes eran?

Se trata de una estructura de carácter familiar señalada de cometer homicidios, desplazamientos forzados y hurtos, además de operar como apoyo criminal de grupos armados organizados residuales.

Como resultado de la operación, se ejecutaron 15 diligencias de allanamiento, se hicieron efectivas 11 órdenes de captura y se imputaron cargos a cuatro presuntos integrantes que ya se encontraban recluidos en centros penitenciarios del país.

De acuerdo con las autoridades, la acción judicial permitió esclarecer al menos 24 homicidios, dos casos de desplazamiento forzado y dos hurtos de alto impacto que venían afectando la seguridad y la convivencia ciudadana en Jamundí.

Las investigaciones establecieron que ‘Los Bocachicos’ funcionaban como una red de apoyo urbano y outsourcing criminal del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) ‘Jaime Martínez’, ejecutando homicidios selectivos y actividades ilícitas por encargo.

La estructura era liderada inicialmente por tres hermanos; uno identificado como alias Iván Bocachico, continuaba dirigiendo las operaciones desde un centro carcelario en el departamento de Cundinamarca.

Según las autoridades, ‘Iván Bocachico’ coordinaba las acciones criminales a través de alias Hongo, considerado su hombre de confianza y también capturado.

Entre los delitos atribuidos al grupo se encuentran homicidios selectivos, desplazamientos forzados y afectaciones al patrimonio económico, como el hurto de motocicletas y teléfonos celulares en la vía Panamericana y en corredores que comunican a Jamundí con Cali y Calima Darién.

Integrante de 'Los Bocachicos' ordenó el asesinato de su propio hermano

Banda causó angustia con violento robo en Bogotá: atacó en manada y casi ocurre una tragedia
RELACIONADO

Banda causó angustia con violento robo en Bogotá: atacó en manada y casi ocurre una tragedia

Uno de los hechos más graves revelados durante la investigación señala que en 2024 el cabecilla habría ordenado el asesinato de uno de sus hermanos; sin embargo, el ataque terminó cobrando la vida de la pareja sentimental de este, quien se encontraba en estado de embarazo, así como de un ciudadano extranjero.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Radican ante el Consejo de Estado demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas por el caso UNGRD

Bogotá

Capturan en Kennedy a hombre que atacó a su pareja con un pico de botella

Gobierno Nacional

Unidiplo exige explicaciones a la Cancillería por salida masiva de auxiliares administrativos

Otras Noticias

Viral

Pareja fue grabada durmiendo mientras su Tesla se maneja solo en lluvia y en una autopista: video

Video de un Tesla manejándose solo, mientras la pareja duerme, encendió las alarmas: viral en las redes.

Fútbol internacional

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto

Álvaro Montero brilla en Vélez: fue titular, figura y detuvo lo que quiso en el partido ante Instituto.

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia: tocó mínimos históricos este 23 de enero de 2026 y así se cotizó

EPS

¿Qué hacer ante retrasos en autorizaciones y falta de medicamentos en Bogotá?: Secretario de Salud responde

Artistas

Luto en la televisión: murió reconocido actor de telenovelas