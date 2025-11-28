CANAL RCN
Colombia

Cuatro presuntos integrantes de las disidencias habrían muerto por explosión de artefactos en Anorí, Antioquia

El gobernador de Antioquia reveló detalles del suceso a través de su cuenta oficial en X.

Conflicto armado.
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
12:04 p. m.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó, a través de su cuenta de X, que en zona rural del municipio de Anorí fueron hallados cuatro cuerpos sin vida.

Cuatro disidentes habrían muerto manipulando explosivos en Antioquia

De acuerdo con los primeros reportes que recibió el mandatario, las víctimas serían presuntos miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según Rendón, los indicios preliminares apuntan a que los hombres estaban instalando artefactos explosivos cuando estos detonaron de manera accidental, provocando su muerte en el lugar de los hechos.

El gobernador también recordó que en esta zona hacen presencia otros grupos ilegales, como el Clan del Golfo y el ELN.

Las autoridades ya se encuentran en proceso de verificación y aseguramiento del área para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si hay otros riesgos asociados a artefactos explosivos en la zona.

 

