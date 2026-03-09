CANAL RCN
Candidatos presidenciales deberán definir sus fórmulas antes del 13 de marzo

La cuenta regresiva avanza y este viernes será definitivo para conocer cómo quedarán conformadas las duplas que buscarán llegar a la Casa de Nariño.

marzo 09 de 2026
08:12 p. m.
Los precandidatos presidenciales que aspiran a llegar a la primera vuelta del próximo 31 de mayo enfrentan una semana clave: hasta este viernes 13 de marzo deberán inscribirse en la Registraduría junto a sus fórmulas vicepresidenciales. Tras las consultas de ayer, los ganadores deben acelerar el paso para anunciar quién los acompañará en la contienda.

En la Gran Consulta, Paloma Valencia obtuvo el primer lugar con 3.236.286 votos, seguida por Juan Daniel Oviedo con 1.255.510 sufragios. Claudia López alcanzó 574.670 votos, mientras que Roy Barreras lideró en la consulta del Frente por la Vida con 257.037 apoyos.

Los que ya definieron y los que siguen en conversaciones

Algunos precandidatos ya revelaron sus cartas: Clara López escogió a María Consuelo del Río Mantilla como fórmula vicepresidencial; Miguel Uribe Londoño anunció a Luisa Fernanda Villegas; y Santiago Botero se inscribió junto a Carlos Fernando Cuevas. Mauricio Lizcano, aunque ya oficializó su candidatura, aún no confirma quién lo acompañará.

Entre quienes siguen en conversaciones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo evalúan la posibilidad de unir fuerzas, mientras Roy Barreras discute con su equipo la mejor opción para su campaña. Sergio Fajardo y Claudia López también afinan detalles antes de hacer público su anuncio.

Movidas políticas en curso

El panorama sigue abierto: Juan Fernando Cristo estudia la posibilidad de adherirse a la campaña de Iván Cepeda, mientras Abelardo de la Espriella anunciará este jueves desde Cali a su fórmula vicepresidencial. En paralelo, candidatos como Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y el Palacios mantienen firme su aspiración presidencial.

