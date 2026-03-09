Iván Cepeda anunció su fórmula vicepresidencial: será la líder indígena Aida Quilcué

Este 9 de marzo, el candidato presidencial Iván Cepeda, quien lidera las encuestas para llegar a la Casa de Nariño, anunció que su fórmula vicepresidencial será la lideresa indígena Aida Quilcué, actual senadora de la República por el Partido MAIS en la coalición del Pacto Histórico.

El senador confirmó que la decisión se tomó con la dirección política del Pacto Histórico. "Me siento honrado de anunciarle al país esta decisión. Aida me ha hecho el honor de aceptar esta invitación, así que juntos vamos a recorrer este camino y estoy muy complacido que sea alguien de los pueblos indígenas".

¿Quién es Aida Quilcué?

La senadora Quilcué es una líder indígena del pueblo Nasa, originaria del departamento del Cauca. Fue consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) entre 2003 y 2009 y participó en la Minga indígena de 2008. Además, ha sido consejera para la paz en la Unesco.

Tras esa movilización del 2008 fue asesinado su esposo, Edwin Legarda, quien fue herido con tres impactos de fúsil por parte de uniformados del Ejército Nacional cuando se movilizaba en la vía entre Inzá y Totoró, un hecho que marcó la trayectoria política de Quilcué.

En general, Aida Quilcué es considerada una de las líderes indígenas más visibles del país, enfocada en temas como derechos territoriales, paz, autonomía indígena y defensa del medio ambiente, tanto así que en 2021 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia por su trayectoria en la defensa de comunidades indígenas.

Hechos recientes alrededor de Aida Quilcué

El pasado 10 de febrero, la senadora fue secuestrada cuando se movilizaba por las vías del Cauca, siendo retenida junto a los integrantes de su esquema de seguridad durante varias horas. De momento, los primeros señalados como presuntos responsables son los integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Quilcué fue localizada y rescatada por parte de la Guardia Indígena del Cauca y regresada junto a su familia en coordinación con la Fuerza Pública.

En el Senado de la República, llegó a ser presidenta de la Comisión de Paz del Senado, desde donde impulsó debates sobre el conflicto armado y la situación humanitaria en regiones como el Cauca. También ha insistido en denunciar el reclutamiento de niños indígenas por grupos armados y el aumento de la violencia en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo.