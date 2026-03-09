“Me toca mandar hojas de vida, tengo que sostener a mi familia”: Vicky Dávila busca trabajo tras perder la consulta
Noticias RCN
07:37 p. m.
Luego de conocerse los resultados de las elecciones de este 8 de marzo, donde la candidata Paloma Valencia arrasó en La gran consulta por Colombia, la periodista Vicky Dávila se refirió a su futuro profesional y aseguró que regresará a los medios de comunicación para poder sostener a su familia.
En un mensaje público, explicó que su prioridad, además de seguir trabajando por el país, será buscar trabajo nuevamente en el periodismo:
Yo soy una periodista y ahora me toca mandarles a ustedes hojas de vida a ver qué es lo que voy a hacer y dónde voy a trabajar porque yo tengo que sostener a mi familia.
Vicky Dávila busca volver a los medios tras perder la consulta
Dávila dejó claro que su intención es retomar su carrera en el periodismo, en medios de comunicación:
Eso es lo que yo sueño. Claro que tengo que volver a los medios de comunicación.
En ese mismo contexto, pero en la línea de la política, la periodista también hizo una comparación con Roy Barreras, y dijo que no pretende insistir en procesos electorales sin respaldo suficiente.
Yo no soy como Roy Barreras toda terca y presentarse ahí para sacar tres votos.
Sus palabras se dan en medio de un escenario político en el que los excandidatos comienzan a reorganizar sus estrategias de cara a los próximos procesos electorales.
El mensaje de Vicky Dávila a Paloma Valencia
Vicky Dávila se refirió al resultado de la consulta y anunció que brindará su apoyo a Paloma Valencia, quien continúa en la carrera por la Presidencia.
La periodista expresó que le desea lo mejor en el camino electoral y aseguró que seguirá participando en el debate público:
Le deseo a Paloma todo lo mejor, que vamos a seguir luchando por este país, que los colombianos buenos somos más y por tanto vamos a sacar adelante a Colombia.
Asimismo, aseguró que mantiene la esperanza frente a los retos políticos que vendrán en las próximas etapas del calendario electoral.
Explicó que las próximas contiendas serán determinantes y señaló que, en su opinión, el principal adversario político es Iván Cepeda.
También hizo referencia a los retos políticos que enfrenta el país y llamó a enfrentar problemáticas como la corrupción y la desesperanza.
Que Dios la bendiga, que Dios la cuide y que Dios la guíe y que guíe a todos los colombianos para que podamos salir de esta horrible noche de esta pesadilla.