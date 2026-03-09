CANAL RCN
Colombia

“Me toca mandar hojas de vida, tengo que sostener a mi familia”: Vicky Dávila busca trabajo tras perder la consulta

Luego de conocerse los resultados de la consulta, Vicky Dávila habló de su futuro profesional. Dijo que buscará retomar el periodismo en medio de comunicación.

“Me toca mandar hojas de vida, tengo que sostener a mi familia”: Vicky Dávila busca trabajo tras perder la consulta
Foto: X @VickyDavilaH

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
07:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de conocerse los resultados de las elecciones de este 8 de marzo, donde la candidata Paloma Valencia arrasó en La gran consulta por Colombia, la periodista Vicky Dávila se refirió a su futuro profesional y aseguró que regresará a los medios de comunicación para poder sostener a su familia.

Estos son los candidatos a la Presidencia de Colombia 2026: perfiles y trayectoria
RELACIONADO

Estos son los candidatos a la Presidencia de Colombia 2026: perfiles y trayectoria

En un mensaje público, explicó que su prioridad, además de seguir trabajando por el país, será buscar trabajo nuevamente en el periodismo:

Yo soy una periodista y ahora me toca mandarles a ustedes hojas de vida a ver qué es lo que voy a hacer y dónde voy a trabajar porque yo tengo que sostener a mi familia.

Vicky Dávila se fue contra Iván Cepeda con cartel en mano, en El Debate de la Gente
RELACIONADO

Vicky Dávila se fue contra Iván Cepeda con cartel en mano, en El Debate de la Gente

Vicky Dávila busca volver a los medios tras perder la consulta

Dávila dejó claro que su intención es retomar su carrera en el periodismo, en medios de comunicación:

Eso es lo que yo sueño. Claro que tengo que volver a los medios de comunicación.

En ese mismo contexto, pero en la línea de la política, la periodista también hizo una comparación con Roy Barreras, y dijo que no pretende insistir en procesos electorales sin respaldo suficiente.

Yo no soy como Roy Barreras toda terca y presentarse ahí para sacar tres votos.

Sus palabras se dan en medio de un escenario político en el que los excandidatos comienzan a reorganizar sus estrategias de cara a los próximos procesos electorales.

"Plata sí hay": Vicky Dávila propone fusión de ministerios para frenar el despilfarro sin reforma tributaria
RELACIONADO

"Plata sí hay": Vicky Dávila propone fusión de ministerios para frenar el despilfarro sin reforma tributaria

El mensaje de Vicky Dávila a Paloma Valencia

Vicky Dávila se refirió al resultado de la consulta y anunció que brindará su apoyo a Paloma Valencia, quien continúa en la carrera por la Presidencia.

La periodista expresó que le desea lo mejor en el camino electoral y aseguró que seguirá participando en el debate público:

Le deseo a Paloma todo lo mejor, que vamos a seguir luchando por este país, que los colombianos buenos somos más y por tanto vamos a sacar adelante a Colombia.

Asimismo, aseguró que mantiene la esperanza frente a los retos políticos que vendrán en las próximas etapas del calendario electoral.

Explicó que las próximas contiendas serán determinantes y señaló que, en su opinión, el principal adversario político es Iván Cepeda.

También hizo referencia a los retos políticos que enfrenta el país y llamó a enfrentar problemáticas como la corrupción y la desesperanza.

Que Dios la bendiga, que Dios la cuide y que Dios la guíe y que guíe a todos los colombianos para que podamos salir de esta horrible noche de esta pesadilla.

Abelardo de la Espriella confirmó respaldo a Paloma Valencia si pasa a segunda vuelta
RELACIONADO

Abelardo de la Espriella confirmó respaldo a Paloma Valencia si pasa a segunda vuelta

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

¿Juan Daniel Oviedo será fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? Esto dijo tras reunión de La Gran Consulta

Venezuela

Primer capturado tras el paso ilegal de 2.500 venezolanos a Cúcuta por una trocha durante elecciones

Lluvias En Colombia

En dos horas, Usaquén recibió lluvia suficiente para llenar 25 piscinas olímpicas, según IDIGER

Otras Noticias

Irán

Tensión en Medio Oriente completa nueve días de guerra: Trump habla de un conflicto “casi terminado”

El conflicto entre Irán y sus adversarios en la región completa nueve días de enfrentamientos mientras crece la presión diplomática y el impacto económico global.

Automovilismo

SOAT podría bajar hasta 50% tras elecciones: conductores de moto y carro se ilusionan

Conductores de moto y carro en Colombia se ilusionan con una propuesta para bajar el SOAT hasta 50 % tras las elecciones. Conozca qué plantea el congresista electo Daniel Briceño.

Bogotá

VIDEO I Fuerte ventarrón en Bogotá derribó una carpa en plena asamblea de copropietarios

James Rodríguez

James Rodríguez reveló si está amañado en EE.UU. y confirmó la fecha de su debut en la MLS

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos