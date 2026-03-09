Abelardo de la Espriella confirmó respaldo a Paloma Valencia si pasa a segunda vuelta

Este 31 de mayo, se estará eligiendo al nuevo presidente de la República y de momento, hay 10 candidatos que estarán presentes en el tarjetón de la primera vuelta. Sin embargo, es bien sabido que quienes lideran la intención de voto son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

De la Espriella y Cepeda venían liderando las encuestas antes de las elecciones de este 8 de marzo, pero la contundente votación que obtuvo Valencia en La Gran Consulta por Colombia, la pone como una opción a tener en cuenta y que entrará a pelear, principalmente, por los electores de derecha.

¿Abelardo de la Espriella apoyaría a Paloma Valencia?

El abogado, conocido por sus seguidores como 'El Tigre', habló ante este nuevo panorama de cara a las elecciones del 31 de mayo. En diálogo con La FM, fue consultado sobre la probabilidad de que Paloma Valencia termine superándolo y pasando a segunda vuelta, eventualmente, contra Iván Cepeda.

Entre Paloma y yo tenemos los votos suficientes para derrotar a Cepeda. Ahora lo que hay que ver es quién elige la gente para que pase a segunda vuelta, pero ella es una aliada de la democracia, igual que yo.

Sobre el apoyo desde la senadora del Centro Democrático hacia él, respondió. "Estoy seguro de que si yo paso a segunda vuelta, Paloma va a estar aquí y si ella pasa a segunda a vuelta, yo voy a apoyarla a ella.