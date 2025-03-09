Caso Valeria Afanador: abogado de la familia da detalle clave del informe de Medicina Legal

Después de 18 días de búsqueda, el cuerpo de la niña de 10 años se encontró en río Frío, zona rural de Cajicá a menos de 400 metros del colegio donde estudiaba.

El informe de Medicina Legal reveló que la joven murió por ahogamiento. Al interior de su cuerpo se encontró agua y restos del pantano. Además, no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo y su ropa no había sido desgarrada o cortada.

¿Qué dice el informe de Medicina Legal?

Con esta información, las investigaciones han tomado otro rumbo. Tras esta revelación, el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, afirmó que el cuerpo tenía “escoriaciones en el tórax y una mano”; por lo que pidió no descartar la posibilidad de que haya sido un homicidio.

“Aunque no eran mortales, sí son claves para esclarecer cómo se produjo la muerte”, sostuvo Quintana.

¿Qué son las escoriaciones?

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, precisa que las escoriaciones hacen referencia a irritaciones causadas por el roce de la piel contra ella misma, la ropa u otros objetos.

Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid explica que las escoriaciones son lesiones que afectan la epidermis y que se presentan como raspaduras.

El dictamen le sugiere a la Fiscalía analizar los protocolos de cuidado y protección del colegio con la menor, para evaluar la posible responsabilidad de la institución educativa.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, informó que ya se están llevando a cabo las visitas en el colegio. En caso de identificar fallos en los planes de riesgo, una de las medidas que se podría tomar sería decretar el cierre.

“De comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo de la institución, las decisiones pueden ir hasta decretar el cierre del establecimiento”, sostuvo el mandatario en diálogo con Alerta Bogotá.