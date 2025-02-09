“Ella no salió sola del colegio (…) alguien la estaba llamando”: papá de Valeria Afanador

Aunque las autoridades hayan emitido ya el reporte de Medicina Legal sobre las causas que propiciaron el fallecimiento de la pequeña Valeria Afanador, su familia insiste en que la línea de investigación se direccione a la responsabilidad de un tercero en este caso.

En Noticias RCN hablamos con Manuel Afanador, padre de Valeria, quien se refirió a la investigación y lo que viene.

¿Qué piensa del dictamen de Medicina Legal?

“Es un informe preliminar de Medicina Legal donde se establece una posible hipótesis del fallecimiento de mi hija y lo importante es que bajo esta premisa tenemos que seguir investigando para determinar qué o quién causó el ahogamiento de mi hija”.

¿Es claro que para usted una tercera persona le hizo señas a la niña o que la pudo haber empujado?

“Nosotros mantenemos la hipótesis y eso se lo planteamos a la Fiscalía. Conociendo a nuestra hija, ella no salió sola del colegio; los comportamientos que se evidencian en los videos demuestran que algo o alguien la estaba llamando desde la parte exterior del colegio”.

¿Se podría vincular al colegio como eventual responsable del fallecimiento de Valeria Afanador?

“No sabemos, esto está en análisis de todo el equipo legal en cabeza de Julián (abogado), igual nosotros estamos haciendo la revisión a nivel de nuestro equipo legal de ese dictamen para tener concordancia con lo que estamos planteando”.

¿Qué responsabilidad tendría hipotéticamente el colegio?

“Yo no puedo definir responsables ni hacer señalamientos, pero claramente cuando uno deja a sus hijos en el colegio está entregando la confianza; nosotros dejamos a la niña el 12 de agosto a las 6:45 de la mañana viva, y la recogimos 20 días después en una morgue. Obviamente eso no puede seguir sucediendo”.