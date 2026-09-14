Dan de baja a cabecilla del Clan del Golfo señalado de dirigir extorsiones, secuestros y homicidios

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre una nueva ofensiva de la Fuerza Pública contra diferentes estructuras criminales en varias regiones del país.

Las operaciones, según el mandatario, permitieron afectar al Clan del Golfo, al grupo Jaime Martínez y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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Uno de los principales resultados se registró en Caucasia, Antioquia, donde tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, realizaron una operación contra integrantes del Clan del Golfo.

Autoridades dieron de baja a alias Niche

De acuerdo con el presidente, durante el operativo fue dado de baja alias Niche, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda.

El hombre llevaba cerca de siete años en esa organización y, según las autoridades, estaría relacionado con extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

En el mismo procedimiento fueron capturadas otras tres personas, una de ellas herida. Además, siete personas que permanecían secuestradas fueron rescatadas.

Las autoridades también reportaron la incautación de cuatro fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicación y documentos que serían de interés para establecer el funcionamiento de las finanzas de la estructura criminal.

Operativos contra grupos criminales en Cauca y La Guajira

La ofensiva también se extendió a Popayán, Cauca, donde fueron capturados, por orden judicial, dos presuntos integrantes del grupo Jaime Martínez. Durante el procedimiento fueron encontrados armas, municiones, 13 celulares, una tableta y cinco millones de pesos en efectivo.

En López de Micay, las autoridades destruyeron siete unidades de producción minera ilegal que, según la información entregada por el Gobierno, pertenecerían a la misma estructura.

En el operativo fueron afectados 12 motores industriales y se incautaron o destruyeron 2.750 galones de insumos líquidos.

Por otra parte, en Dibulla, La Guajira, tropas se enfrentaron con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En el lugar fueron incautados un mortero artesanal, ocho granadas de 40 milímetros, 13 artefactos explosivos, municiones, detonadores, equipos de comunicación y dos antenas Starlink.

El presidente aseguró que estas operaciones buscan afectar a las organizaciones criminales no solo en su capacidad armada, sino también en sus finanzas, comunicaciones y economías ilegales. “No habrá territorio vedado para nuestra Fuerza Pública”, afirmó.