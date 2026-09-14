Así operaba desde La Picota exguerrillero señalado de liderar una red de extorsión

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una sofisticada red de extorsión operada desde el patio número 6 de la cárcel La Picota en Bogotá, donde un exguerrillero de las Farc habría transformado el reclusorio en un centro de entrenamiento criminal con la participación de su propia familia.

Fabián Viracachá, alias El Don o Pluma, condenado a 38 años de prisión por su pasado en las Farc, es señalado por las autoridades como el cerebro de esta estructura.

Alias Don lideraba red de extorsión dentro de La Picota

Según la investigación, pese a estar tras las rejas, habría mantenido el control de una organización criminal dedicada a extorsiones y estafas, reclutando y capacitando internos para realizar llamadas masivas a víctimas en diferentes regiones del país.

La modalidad criminal consistía en crear perfiles falsos de mujeres en redes sociales, contactar hombres por WhatsApp ofreciendo servicios sexuales y posteriormente amenazarlos con publicar material comprometedor mediante fotos obtenidas de redes sociales y montajes digitales

Las llamadas extorsivas salían directamente desde la prisión, mientras el dinero se movía en el exterior.

La Fiscalía atribuye a esta red criminal una renta de más de 4.900 millones de pesos.

En interceptaciones realizadas durante la investigación, una conversación reveló el alcance del poder de Viracachá dentro del penal: "¿Quién no va a tener plata aquí si tiene todo un patio robando para usted?". Otras comunicaciones hacen referencia a caletas y entregas de más de 10 millones de pesos.

Según los investigadores, parte de las ganancias habrían servido para mantener el control dentro de la cárcel y facilitar el ingreso y comercialización de alcohol, drogas y otros elementos prohibidos en el reclusorio.

La estructura habría involucrado a la familia directa del recluso. La esposa, el hijo y la hijastra de Viracachá son señalados por la Fiscalía de facilitar el movimiento de recursos y la adquisición de bienes para sostener la operación criminal desde el exterior.

El CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a los tres familiares, quienes fueron presentados ante un juez y enviados a prisión mientras avanzan las investigaciones.