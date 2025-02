“Petro está jugando y el país está en crisis”: exministro del Interior, Daniel Palacios

Este jueves 6 de febrero en La Mesa Ancha de Noticias RCN, la socialista Juana Afanador y el exministro del Interior, Daniel Palacios, hablaron sobre los coletazos que dejó el caótico consejo de ministros de Gustavo Petro y sobre el aumento en las tarifas del gas natural.

Inicialmente, los analistas se refirieron a lo que se vivió en el consejo de ministros transmitido a nivel nacional por el Gobierno y que dejó varias renuncias como la de Jorge Rojas, quien era el director del Dapre.

Para el exministro del Interior, cuestionarse quién sale y quién queda en la administración de Gustavo Petro es un detalle irrelevante frente al incumplimiento del Gobierno con las metas propuestas.

“Preguntarse quién sale y quién queda pareciera que estuviéramos hablando de la casa estudio y no de un consejo de ministros, pero saliéndonos de eso, ¿cuál es el mensaje real? Que este Gobierno es un desastre, que no tiene capacidad de resolver, que vimos en vivo lo que es realmente este Gobierno. El fracaso de esto no es culpa de la oposición, de los medios, de los empresarios, sino de quienes están conduciendo los destinos del país”, aseguró.

Por su parte, Afanador destacó que el único valiente que le manifestó al presidente en el consejo su disposición de renunciar y lo hizo, fue Jorge Rojas, director del Dapre. Además, aseguró que los demás jefes de cartera se mantendrán en sus cargos.

“Fue el único capaz y quien al final presentó su carta de renuncia. Fue totalmente consecuente y dijo que no iba a replicar ni crear más burocracia si el jefe de Gabinete va a replicar lo que hace el Dapre. El resto yo me atrevo a decir que no van a renunciar. Creo que el discurso en los próximos días será que ellos no abandonarán el proyecto del país por el que lucharon”, explicó.

Para la analista, que los ministros prefieran hacer resistencia siendo parte del gabinete no es lo correcto. A su consideración, era mejor retirarse con dignidad y empezar a hacer un movimiento aparte.

Durante el debate, Palacios se mantuvo en su postura de que lo importante no fue el rifirrafe entre los ministros, sino la falta de cumplimiento por parte del Gobierno Nacional que demostró estar mal y ser ineficiente.

“Estamos hablando de los compromisos de los ministros con el presidente y no de los compromisos con el país. Eso es lo relevante. Lo más humillado fue la dignidad de la Presidencia y la falta de seriedad para conducir los asuntos de la nación”, añadió el exministro.

Vanti anunció aumento en tarifas del servicio de gas

Adicional a esto, los analistas también hablaron sobre el reciente anuncio que hizo Vanti, en el que aseguró que aumentarán las tarifas del servicio de gas natural.

Según información, el aumento podría ser de hasta un 36%.

Según Afanador, alrededor del tema existen versiones contrastadas. “Hay versiones contrastadas. Por un lado, está Vanti diciendo que no hay suficiente gas y que hay que empezar a importarlo, pero por otro, Ecopetrol dice que sí hay y que incluso van a empezar la venta para que las casas, los comercios, para que las empresas tengan, pero esto tendría que haberse hecho antes”, dijo.

Por su parte, Palacios dijo que “nos enfrentamos a una situación completamente grave. Mientras el país se enfrenta al aumento del 36% del costo del gas, está el presidente Petro le da órdenes al ministro de Minas de que vaya y venda los 800 millones de dólares del contrato con Oxy. Mientras en Colombia suben las tarifas, Petro está jugando a quebrar a Ecopetrol”.