“Upegui es la única alternativa para enfrentar a Uribe y los politiqueros”: Daniel Quintero tras su renuncia

Este sábado 30 de septiembre Daniel Quintero sorprendió a Colombia entera con su renuncia a la Alcaldía de Medellín. El mandatario renunció tan solo un mes antes de que se decidiera quién será su próximo sucesor.

Su renuncia, presentada ante la Presidencia de la República, fue aceptada y firmada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Hasta el momento, se sabe que quien quedará como alcalde encargado, será Óscar de Jesús Hurtado Pérez.

Tras su renuncia, Quintero, a través de su cuenta en X, anteriormente conocida como Twitter, envió un mensaje de agradecimiento para quienes lo acompañaron en su rol y, además, expresó su apoyo para el candidato Juan Carlos Upegui. Esto, argumentando que el aspirante a la alcaldía es la única alternativa para enfrentar al también aspirante, Federico Gutiérrez, quien fue candidato a la Presidencia de la República.

“Upegui es la única alternativa para enfrentar a Fico, Uribe y los politiqueros que quieren tomarse a Medellín. Los espero hoy en la estación Acevedo a las 9AM”, aseguró el exalcalde.

Las razones por las que Daniel Quintero renunció a la Alcaldía de Medellín

Acompañando el mensaje, Quintero publicó un video en el que dijo que “quiero darle las gracias a Dios por permitirme ser alcalde de esta hermosa ciudad, a mi familia que le ha tocado sufrir durísimo todo esto y obviamente a todos ustedes que me permitieron ser su alcalde. Quiero explicarles las razones que me llevaron a esta decisión y quisiera arrancar que cuando yo me lancé, no me lancé por el privilegio, sino porque pensaba que había un niño luchando para salir adelante sin oportunidades, sin plata para estudiar, sin un computador”.

Por otro lado, aprovechó el espacio para aclarar cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esta decisión de renunciar a su administración.

“Hicieron de todo por derrotarnos. No les faltó nada por hacer, revocatorias, amenazas, montajes, absolutamente todo e incluso, en el momento más duro de mi vida, en la cirugía de mi bebé, no pararon (…) esas razones que me llevaron a ser alcalde son las mismas que hoy me llevan a tomar la decisión de renunciar al cargo y renuncio porque no puedo quedarme cruzado de brazos mientras veo como los políticos de siempre están tratando de volver al poder, apoyando a los que se robaron a UNE, a Hidroituango”, aseguró Quintero.

El apoyo de Daniel Quintero a Juan Carlos Upegui

Entretanto, finalizando su despedida, el antioqueño aseguró que actualmente Juan Carlos Upegui es la única alternativa que tienen los ciudadanos de Medellín para enfrentar el “fico-uribismo”.

“No nos podemos quedar cruzados de brazos y hoy Juan Carlos Upegui en todas las encuestas marca como la única alternativa para enfrentar el fico-uribismo y por eso he decidido convertirme en un soldado más, en despojarme de la investidura de alcalde y salid a luchar. Mis armas van a set Dios y los volantes que voy a salir a entregar por la ciudad (…) ojalá nos ayuden a ganar esta batalla”, finalizó.

Gracias a Dios, a Medellín y a mi familia por permitirme ser su Alcalde. Nuestro proyecto necesita ser defendido. Upegui es la única alternativa para enfrentar a Fico, Uribe y los politiqueros que quieren tomarse a Medellín. Los espero hoy en la estación Acevedo a las 9AM. pic.twitter.com/E6otg9eNe7 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 1, 2023

