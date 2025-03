Daniel Quintero, Federico Gutiérrez y su cruce de versiones por el caso de Aguas Vivas

Este martes 25 de marzo, estaba programada la audiencia de imputación de cargos en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato, aunque se aplazó por solicitud de la defensa.

RELACIONADO Daniel Quintero y once de sus exfuncionarios serán imputados por escándalo de Aguas Vivas

Esto debido a un predio conocido como Aguas Vivas ubicado en el exclusivo sector de El Poblado en la capital antioqueña, el cual según el alcalde Federico Gutiérrez, adquirió el distrito gracias a cambios de Quintero en el Plan de Ordenamiento Territorial sin autorización previa del Concejo de Medellín.

¿Qué dice Federico Gutiérrez sobre el caso de Aguas Vivas?

Por un lado, el alcalde Federico Gutiérrez señala que este caso solamente es uno de los más de 650 hallazgos de presunta corrupción que se presentaron durante la administración de Quintero.

"Con la audiencia ante la justicia, serán ya 37 los imputados por corrupción de la administración anterior (2020-2023). Sin ex secretarios de despacho, gerentes de entes descentralizados y por supuesto el jefe de la banda", escribió Gutiérrez.

Entregó el documento de un decreto firmado por Quintero con fecha del 12 de mayo del 2023, en donde se evidencia el cambio que habría hecho el exalcalde para cambiar el POT para presuntamente beneficiarse él y a particulares con este lote de 147.000 metros cuadrados.

"Modificó el Plan de Ordenamiento Territorial, modificó el uso de suelo por decreto, sabiendo que para poder hacer modificación del suelo en cualquier municipio del país, tiene que pasar por el Concejo, no es competencia de un alcalde, por eso va a ser imputado por prevaricato y otros delitos", dijo 'Fico'.

Así se defendió Daniel Quintero por el caso de Aguas Vivas

Daniel Quintero, quien confirmó que será candidato presidencial, aseguró que sí tenía autorización para cambiar el valor del suelo del lote, pues allí se construiría un parque ambiental.

"Yo recibí un municipio y le entregué a la ciudad un distrito, y en esa reglamentación de Medellín como distrito, decía que yo tenía la autorización para reglamentar el Valle del Software, incluso algunos dicen que podía cambiar los usos del suelo. ¿Quién dice eso? Camacol", dijo Quintero en una transmisión en directo.

Por otro lado, Quintero Calle también afirmó que presentó a la Fiscalía General de la Nación evidencias sobre un presunto "cartel de los lotes" mientras 'Fico' Gutiérrez fue alcalde de Medellín en el periodo 2016-2019, pero que no han recibido sus propuestas.

"Oiga Fiscalía, ¿por qué no nos escucha? En julio 23 del año pasado o algo así, pusimos la denuncia nunca nos llamaron, ellos siguieron avanzando y ahorita que les hemos pedido que nos llamen, esta semana les dijimos, llámennos y nos dijeron que no, que no les interesa escucharnos", dijo.

Hasta la fecha, van 20 personas imputadas de la administración Quintero por diferentes delitos.