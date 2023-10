Actriz Daniela Tapia reveló el momento que la desmoronó cuando huía de la guerra en Israel

El sábado 7 de octubre Israel amaneció siendo atacado por la Franja de Gaza. La actriz Daniela Tapia vivió la crudeza de los bombardeos y tiroteos en su viaje por este país del Medio Oriente.

A través de sus redes sociales la exfinalista de MasterChef Celebrity 2023 narró los angustiantes momentos de las primeras horas de la guerra.

En entrevista con Noticias RCN la actriz reveló los momentos más desgarradores de su vida cuando salió del búnker para llegar al aeropuerto en el que la esperaba el único vuelo que estaba saliendo de ese país con destino a Estados Unidos.

Noticias RCN: ¿Cómo logra Daniela Tapia salir de Israel?

D.T.: El vuelo Tel Aviv – Miami estuvo bien como tal, los momentos previos al vuelo si fueron una pesadilla lo que viví.

Son cosas del destino. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque cuando yo estuve buscando el tiquete había varias aerolíneas que yo conocía que viajaban a Israel y yo dije voy a viajar con la israelí a ver.

Haber viajado con esa aerolínea israelí fue lo que me salvó la vida. Fue la única que salió porque tenía el sistema antimisiles para poder despegar en ese momento que estaban bombardeando.

Yo no sabía que el avión tenía un sistema antimisiles. Yo me entero cuando llego al aeropuerto y veo que todos los vuelos están cancelados y yo pregunto por qué solo el de esta aerolínea sale y es que era la única aerolínea israelita que tenía un sistema antimisiles.

Entonces en caso tal de que estén cayendo misiles en el momento que el avión está despegando y saliendo como de esa zona de protección que tiene Israel, el avión se puede defender de los misiles.

Noticias RCN: ¿Dónde estaba la actriz Daniela Tapia cuando comenzó la guerra?

D.T.: A mí me invita una familia porque yo estaba sola en un hotel. Me voy a la casa de estas personas, ceno con ellos y me invitan a quedarme. Al otro día me despiertan a las 7:00 de la mañana a informarme que estaban bombardeando y que teníamos que meternos al búnker.

Cuando ellos me despiertan yo escucho las alarmas y ambulancias así muy altas, como que el eco se siente en toda la ciudad y se encienden las alarmas de los celulares de que están bombardeando.

Ellos todos, hasta los niños, tienen una aplicación en la que están indicando a qué distancia están cayendo los misiles. Están informados de todo.

Yo pensé en mi familia, lo que pasa por la mente es tener la oportunidad de volver a ver a los seres amados: mi mamá, mi abuela, mi hermano y mis dos perros. Yo le pedía a Dios con todas mis fuerzas.

Yo estaba shockeada. Yo no grité, no salté, no corrí, nada, yo quedé en shock. Lo único a lo que yo le atiné fue Dios dame la oportunidad de volver a ver a mi familia.

Noticias RCN: ¿Cuál fue el peor momento que vivió Daniela Tapia en Israel?

D.T.: Un momento muy duro fue cuando yo me paro y veo a una mamá que tiene como 6 u 8 niños de 2, 4, 6 y 8 años, ella tratando de que le quepan todos en los brazos para poder proteger a sus niños. Yo no había llorado hasta ahí.

Yo había estado tensa, confundida, estresada, pero yo no había soltado todo.

Ahí empiezo yo a llorar al ver a esa mamá en medio de una carretera, donde todo el mundo trataba de taparse la cabeza.