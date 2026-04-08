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Murió importante figura del vallenato en Colombia

El vallenato despidió a uno de sus más importantes promotores.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
03:13 p. m.
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Valledupar despidió a Darío Pavajeau Molina, fallecido el 1 de agosto de 2026 a los 85 años. Más allá de los cargos públicos que ocupó, su historia estuvo atravesada por el vallenato y por el interés de convertir esa expresión regional en un patrimonio que enamorara a las nuevas generaciones.

Pavajeau hizo parte del grupo de personas que permitió fortalecer el Festival de la Leyenda Vallenata. Desde sus diferentes roles, acompañó el desarrollo del certamen y apoyó constantemente la difusión de las composiciones, los relatos y las costumbres asociadas con la música tradicional del Cesar.

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El aporte de Darío Pavajeau a la memoria vallenata

La importancia de Pavajeau no estuvo sobre los escenarios, sino en el trabajo realizado alrededor de ellos. Su cercanía con compositores, acordeoneros y cantantes le permitió participar activamente en los espacios donde se discutía el rumbo del género y se recordaba el legado de sus primeros exponentes.

Mantuvo una estrecha amistad con Rafael Escalona y recibió en su casa a numerosos protagonistas de la historia vallenata. Allí se desarrollaron parrandas en las que las canciones circularon junto con anécdotas sobre los pueblos, las familias y los personajes de la región. Aquellas reuniones ayudaron a conservar una tradición sinigual.

También integró la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Desde esa institución defendió los elementos históricos que distinguieron al vallenato colombiano antes de su expansión comercial.

La despedida de Darío Pavajeau estuvo acompañada por acordeones

Su trayectoria incluyó la Alcaldía de Valledupar, cargo que ejerció entre 1975 y 1977, y un paso por la Asamblea del Cesar. Además, desarrolló actividades ganaderas y agrícolas. Sin embargo, su dimensión cultural terminó abarcando el lugar central de su importante legado.

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Las exequias se cumplieron el 2 de agosto en la iglesia La Concepción y el Cementerio Central de Valledupar. Varios exponentes vallenatos participaron con sus interpretaciones, mientras familiares y amigos recordaron su cercanía con el folclor.

Con su fallecimiento desaparece uno de los testigos y promotores de la etapa en la que el vallenato pasó de las parrandas locales a convertirse en una manifestación representativa de Colombia.

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