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Admiten solicitud que busca suspender la posesión de De la Espriella en Cali

La solicitud aclara que no se busca suspender la ceremonia, sino evitar que se haga en Cali.

Posesión ADLE en Cali.
Posesión ADLE en Cali. Foto: AFP | Universidad Santiago de Cali.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
02:35 p. m.
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Se están ultimando detalles para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, la cual se realizará en Cali este viernes 7 de agosto de 2026.

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Las posesiones presidenciales se han realizado habitualmente en el Capitolio Nacional de Bogotá, lugar desde donde el Congreso sesiona. Sin embargo, la de este año es diferente.

¿Cuándo es la posesión de De la Espriella?

Después de descartar a Cauca, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la proposición para que la sesión del 7 de agosto se traslade a Cali para que la posesión se realice allí.

Si bien De la Espriella anunció su intención de que se hiciera en una guarnición militar, al final el lugar estipulado es la arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Aparte de los congresistas, está confirmada la asistencia de los presidentes Javier Milei, Daniel Noboa, Santiago Peña, José Raúl Mulino, Luis Abinader y Laura Fernández, así como del rey Felipe VI de España y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Aún se tiene la intriga por el invitado de Estados Unidos, que podría ser el senador Bernie Moreno.

Solicitud busca evitar el traslado a Cali

Faltando pocos días para la ceremonia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una solicitud con la que se busca suspender la posesión en Cali. El tribunal ofició al Senado y Cámara antes de tomar una decisión.

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El accionante identificado como David Fernando Cano Mazuera expone que no se busca suspender la ceremonia, sino impedir el traslado en aras de no comprometer recursos públicos. Argumenta que no hay soporte documental, presupuestal, jurídico, logístico y de seguridad para que se haga en la capital vallecaucana.

“La ejecución del traslado de sede del Congreso para una posesión presidencial no es un acto puramente protocolario. Implica desplazamiento de congresistas, equipos de apoyo, personal administrativo, seguridad, logística, comunicaciones, prensa, invitados nacionales e internacionales, fuerza pública (…)”, sostiene.

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