Los nombres que suenan para conformar la cúpula militar en el gobierno de De la Espriella

Después de dar a conocer al gabinete ministerial en su totalidad, las otras designaciones de Abelardo de la Espriella que causan intriga son las que conformarán la cúpula militar.

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El domingo 2 de agosto, el presidente electo dio el último nombre que le faltaba para completar el gabinete de 18 ministerios.

El listado de los 18 ministros

Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Iván Cancino (Justicia), general (r) Jorge Eduardo Mora (Defensa), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Viviane Morales (Educación), Fabio Arjona (Ambiente), Indalecio Dangond (Agricultura), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Elsa Noguera (Transporte), Juliana Gutiérrez (Deporte), Omar Bula (Cancillería), Natalia López (Trabajo), María Nohemí Arboleda (Minas), Alexandra Falla (TIC), Claudia Benavides (Ciencia), Ana María Vesga (Salud) y Paola Holguín (Cultura): así quedó.

Otras designaciones importantes han sido los embajadores, el jefe de despacho o la presidenta del Banco Agrario. Aunque aún faltan otros nombres clave, como el próximo embajador en Estados Unidos.

Confirmado el director de la Policía Nacional

La incertidumbre por conocer cómo quedará conformada la cúpula militar comenzó a despejarse este martes 4 de agosto con el anuncio del mayor general (r) Alejandro Barrera como el próximo director de la Policía Nacional. Además, el subdirector será el general (r) Norberto Mujica.

En los Secretos de D’arcy Quinn en La FM, se conoció el sonajero de quienes suenan para llegar al resto de la cúpula. El general Erick Rodríguez podría ser el comandante general de las FF. MM.

Por su parte, el general Carlos Enrique Carrasquilla toma fuerza para llegar a ser el jefe del Estado Mayor Conjunto. Para comandante del Ejército, se cree que podría ser el general José Bertulfo Soto; y el segundo sería Óscar Murillo, quien se reincorporaría.

El último nombre sería el del brigadier general Giovani Valencia, quien también se reincorporaría y llegaría a ser el inspector general de las Fuerzas Militares.