¿Hubo fraude en la segunda vuelta presidencial? Auditoría internacional entregó su veredicto

Tras las elecciones de presidente y vicepresidente de 2026, una auditoría externa internacional revisó de manera independiente el funcionamiento de los sistemas tecnológicos, logísticos y operativos que respaldaron la segunda vuelta presidencial.

El análisis buscaba verificar si existieron fallas o irregularidades que comprometieran la transparencia del proceso.

¿Qué concluyó la auditoría internacional sobre las elecciones?

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), presentó el informe final de la Auditoría Externa Internacional de la segunda vuelta presidencial de 2026.

El documento concluyó que el proceso electoral contó con condiciones técnicas y operativas adecuadas para garantizar su desarrollo y que no encontró evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de los datos.

Según el reporte, los sistemas tecnológicos, logísticos y procedimentales funcionaron de manera articulada durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.

¿Qué aspectos fueron revisados?

La auditoría evaluó de manera independiente diez componentes considerados fundamentales para el desarrollo de la jornada electoral.

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Entre ellos se encuentran el funcionamiento de los jurados de votación, los kits electorales, la plataforma aVotar, los sistemas de biometría, los mecanismos de control y monitoreo, el preconteo, las comunicaciones, el escrutinio, los formularios E-14, las actas E-11 y la consolidación y divulgación de los resultados.

De acuerdo con el informe, todos estos componentes presentaron condiciones adecuadas de preparación, operación y cierre.

¿Hubo fallas o alteraciones en los sistemas?

Uno de los principales hallazgos del documento es que no se identificaron incumplimientos ni situaciones que afectaran el funcionamiento de los sistemas auditados.

CAPEL indicó que durante la revisión también verificó la existencia de mecanismos de control, protección de la información, control de accesos, trazabilidad de las operaciones e infraestructura tecnológica suficiente para garantizar la continuidad del proceso.

Además, señaló que el análisis forense de los datos permitió establecer que la información presentó consistencia, integridad y coherencia estadística, sin evidencias de modificaciones no autorizadas ni incidentes que comprometieran la confiabilidad del proceso electoral.

¿Qué pasó durante la etapa postelectoral?

El informe también revisó los procedimientos realizados una vez terminó la jornada de votación.

En esta fase se verificó la correcta consolidación de la información, la validación de los resultados, el funcionamiento de los mecanismos de control y la consistencia de los datos divulgados por la Registraduría Nacional.

Como resultado de todas las verificaciones técnicas, CAPEL emitió un dictamen favorable, al concluir que los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y los mecanismos de seguridad ofrecieron condiciones adecuadas para garantizar la integridad, la trazabilidad y la confiabilidad del proceso electoral durante la segunda vuelta presidencial de 2026.