CANAL RCN
Deportes

VIDEO: captaron a Lamine Yamal disfrutando de sus vacaciones en Cartagena

El campeón mundial se encuentra visitando Colombia antes de regresar a las labores con el FC Barcelona para una nueva temporada.

Lamine Yamal y sus amigos en Colombia
FOTO: Lamine Yamal - IG

Ángel Ballén

agosto 04 de 2026
02:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay furor en Cartagena, luego de que se confirmara que efectivamente el futbolista español Lamine Yamal se encuentra de vacaciones en la ciudad, luego de su actuación en la Copa del Mundo 2026, donde salió campeón con la Selección de España.

¿Lamine Yamal está de visita en Colombia? El gesto que desató los rumores en redes
RELACIONADO

¿Lamine Yamal está de visita en Colombia? El gesto que desató los rumores en redes

De acuerdo a lo confirmado por La FM, el jugador de 19 años se encuentra hospedado en una propiedad privada en Islas del Rosario. Además, posteriormente fue visto recorriendo el Centro Histórico de la capital bolivarense, llamando la atención de turistas que lograron captarlo en video.

Tras la difusión de los videos, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, compartió el material en sus redes sociales y destacó la elección de la estrella del fútbol para sus vacaciones. "Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan".

¿Qué hace Lamine Yamal en Colombia?

De momento, no hay mayores detalles sobre la visita del futbolista al territorio nacional, más allá de lo que se pudo conocer sobre su lugar de hospedaje. Según fuentes del sector turístico de Cartagena, la propiedad donde estaría no hace parte de la oferta hotelera del sector insular de la ciudad.

Lamine compartió una foto con la bandera de Colombia, mientras estaba acompañado de sus dos grandes amigos, Mohamed Abde y Souhaib Barrak, a quienes conoce desde su infancia en Barcelona y ahora siempre están junto a él, a pesar del éxito en el fútbol.

Ninguno de los tres ha subido nuevo contenido a sus redes sociales, por lo que se desconoce qué tipo de actividades están encontrando en la capital de Bolívar, antes de lo que será una larga temporada de Yamal al servicio del FC Barcelona.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Millonarios vs. Pasto: hora, dónde ver y cómo llegan al partido

Fútbol

Gustavo Puerta fue víctima de un disparo cuando tenía 10 años: impactante historia

Estados Unidos

¿Quién es Diego Serna, el exfutbolista capturado en Miami?

Otras Noticias

Dólar

¡Cambio CLAVE en el precio del dólar en el cierre de HOY 4 de agosto de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 4 de agosto de 2026.

Ecopetrol

Corte Suprema evalúa impedimento contra la fiscal general Luz Adriana Camargo en caso de Ricardo Roa

La solicitud buscaría activar la figura de un fiscal ad hoc para el proceso contra el expresidente de Ecopetrol por presunta violación de topes en la campaña ‘Petro presidente’.

Estados Unidos

Secretario Marco Rubio prevé una transición política en Venezuela en los próximos meses

Aida Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano rompió el silencio sobre el rumor de infidelidad de J Balvin

Cesar

Grave situación en Cesar por paro indefinido de los 28 hospitales por deudas con EPS