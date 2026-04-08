VIDEO: captaron a Lamine Yamal disfrutando de sus vacaciones en Cartagena

Hay furor en Cartagena, luego de que se confirmara que efectivamente el futbolista español Lamine Yamal se encuentra de vacaciones en la ciudad, luego de su actuación en la Copa del Mundo 2026, donde salió campeón con la Selección de España.

De acuerdo a lo confirmado por La FM, el jugador de 19 años se encuentra hospedado en una propiedad privada en Islas del Rosario. Además, posteriormente fue visto recorriendo el Centro Histórico de la capital bolivarense, llamando la atención de turistas que lograron captarlo en video.

Tras la difusión de los videos, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, compartió el material en sus redes sociales y destacó la elección de la estrella del fútbol para sus vacaciones. "Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan".

¿Qué hace Lamine Yamal en Colombia?

De momento, no hay mayores detalles sobre la visita del futbolista al territorio nacional, más allá de lo que se pudo conocer sobre su lugar de hospedaje. Según fuentes del sector turístico de Cartagena, la propiedad donde estaría no hace parte de la oferta hotelera del sector insular de la ciudad.

Lamine compartió una foto con la bandera de Colombia, mientras estaba acompañado de sus dos grandes amigos, Mohamed Abde y Souhaib Barrak, a quienes conoce desde su infancia en Barcelona y ahora siempre están junto a él, a pesar del éxito en el fútbol.

Ninguno de los tres ha subido nuevo contenido a sus redes sociales, por lo que se desconoce qué tipo de actividades están encontrando en la capital de Bolívar, antes de lo que será una larga temporada de Yamal al servicio del FC Barcelona.