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Falsas multas y citaciones por correo: cómo detectar el fraude y verificar su caso

Ciberdelincuentes suplantan a la justicia con falsas citaciones y multas. Conoce los canales oficiales para verificar si tu notificación es verdadera o un fraude.

Estafas
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
03:15 p. m.
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Las autoridades de ciberseguridad han encendido las alarmas tras detectar un incremento sostenido en una modalidad de fraude digital que apela al temor y a la urgencia de los ciudadanos: la recepción de correos electrónicos y mensajes de texto con falsas citaciones judiciales y notificaciones de multas pendientes. Esta busca apoderarse de datos personales, credenciales bancarias e infectar dispositivos móviles y computadores con programas maliciosos.

La estafa comienza con un mensaje que aparenta provenir de entidades oficiales, como fiscalías, juzgados o instituciones de tránsito.

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El texto suele incluir un lenguaje técnico y perentorio en el que se le informa al destinatario que tiene una investigación abierta, una citación obligatoria a una audiencia o una sanción económica a punto de vencer.

Para "resolver el problema" o "revisar la documentación adscrita", los ciberdelincuentes adjuntan un enlace fraudulento o un archivo comprimido que al ser descargado instala malware en el equipo del usuario.

El impacto de este tipo de ataques radica en el factor psicológico. Al recibir una advertencia de carácter legal, muchas personas actúan de manera impulsiva sin antes validar la veracidad del remitente.

Sin embargo, los expertos en seguridad informática enfatizan que ninguna entidad judicial o de tránsito exige pagos inmediatos a través de enlaces informales ni envía archivos adjuntos ejecutables para notificar un proceso.

¿Cómo verificar si una citación o multa es real?

Para evitar caer en este tipo de engaños y cerciorarse de la validez de cualquier notificación, se recomienda seguir estos pasos esenciales:

  • Inspeccione la dirección del remitente: Verifique el dominio del correo electrónico. Las entidades públicas utilizan exclusivamente dominios institucionales oficiales (por ejemplo, con extensiones gubernamentales como .gov o .gob). Desconfíe si la dirección proviene de servicios gratuitos como Gmail, Outlook o dominios extraños.
  • No haga clic en enlaces ni descargue archivos: Evite presionar botones que prometan "ver la orden de citación" o descargar archivos en formatos ejecutable o zip.
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  • Consulte directamente en los portales oficiales: Ingrese de forma independiente —escribiendo la dirección web directamente en el navegador— a las plataformas oficiales de la rama judicial o del organismo de tránsito de su país o ciudad. En estos portales, mediante su número de identificación o placa vehicular, podrá consultar la existencia real de procesos o comparendos a su nombre.
  • Comuníquese por canales verificados: Si mantiene dudas sobre el mensaje recibido, busque las líneas telefónicas o de atención al ciudadano en la página web oficial del organismo y confirme la información directamente.

En caso de haber ingresado datos bancarios o descargado un archivo sospechoso, la recomendación inmediata es contactar a su entidad financiera para bloquear tarjetas o cuentas, desconectar el dispositivo de internet y realizar un escaneo completo con un software antivirus actualizado.

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