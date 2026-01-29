CANAL RCN
Colombia

Revelan más detalles sobre billonario contrato de los aviones Gripen: Contraloría inspecciona

La Contraloría indicó que recibió información pertinente sobre el contrato que superó los 16 billones de pesos.

Aviones Gripen.
Aviones Gripen. Foto: Saab.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 29 de 2026
07:22 a. m.
Después de una prolongada espera, el 14 de noviembre se firmó el contrato entre el Gobierno de Colombia y la empresa sueca Saab para la compra de 17 aviones Gripen E/F, catalogados como lo último en tecnología.

La oferta sueca se prefirió por encima de la francesa, española y estadounidense. El Ministerio de Defensa precisó que el acuerdo cerró en 16.5 billones de pesos o 3.135 millones de euros.

¿En cuánto se cerró el contrato?

Los Gripen reemplazarán a los veteranos Kfir y su llegada al país será paulatina, comenzando en 2028 y quedando lista la flota para 2032, dentro de seis años. El trámite era necesario, debido a que se debía garantizar la seguridad nacional.

El Gobierno aseguró que hubo un ahorro e incluso se aumentó la cantidad de aviones, dado que inicialmente eran 15. A pesar de ser un anuncio importante, lo cierto es que hubo cuestionamientos sobre cómo se cerró.

Justamente la Contraloría le puso la lupa y sostuvo reuniones con el Ministerio de Defensa, requiriendo documentos que confirmaran la transparencia del negocio. El análisis concluyó y la entidad reveló lo encontrado.

Es importante mencionar que, dada la importancia del contrato, los detalles son confidenciales. Sin embargo, la Contraloría los puso revisar e inspeccionar en las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial.

¿Qué información conoció la Contraloría?

Se tuvieron en cuenta las etapas de prenegociación, cotizaciones, etapa de negociación, estudios previos, contrato, anexos técnicos, variables y matriz de comparación.

Las dos primeras opciones descartadas fueron las de España y Estados Unidos; quedando solo Saab y Dassault, la francesa. La primera se quedó con el contrato al proporcionar condiciones más favorables, como el entrenamiento técnico – operacional, el soporte logístico y el armamento de última generación.

“Presenta un costo por hora de vuelo inferior al de la competencia más cercana (…) Se adapta de forma fácil a la infraestructura (…) Los costos de sostenimiento tienden a ser inferiores a los que una aeronave bimotor”, precisó la entidad.

De igual forma, se acordaron compensaciones industriales, sociales y militares; correspondientes al 85 % de créditos offset. El 15 % quedó estipulado para el desarrollo de la industria aeronáutica y no impactaron en el valor final del contrato.

El 40% del pago se hará entre 2026 y 2031, mientras que el otro 60 % se efectuará desde el 2028 hasta el 2032: “Llevó a concluir que la oferta por Saab es la que se ajustó y cumplió con las expectativas y necesidades del país”.

