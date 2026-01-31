Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 31 de enero de 2026

El Súper Astro Luna volvió a ser protagonista en la noche de este sábado 31 de enero de 2026, cuando miles de apostadores en todo el país siguieron atentos el sorteo con la ilusión de que la suerte estuviera de su lado.

Como ocurre cada jornada, los participantes eligieron una combinación conformada por cuatro cifras y un signo zodiacal.

Además, la expectativa se mantuvo hasta el momento en que las balotas comenzaron a girar, se definió el resultado oficial del sorteo nocturno y los participantes pudieron contrastarlo con el que tenían en su tiquete.

¿Quiénes fueron los ganadores en esta oportunidad? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 31 de enero de 2026

El número ganador en el Super Astro Luna de este 31 de enero de 2026 fue XXXX.

Asimismo, el signo que les permitió a los apostadores conquistar los premios que se entregan en este juego de azar fue XXXX.

Detalles clave del Super Astro Luna y sus premios

El Súper Astro Luna se caracteriza por ofrecer diferentes tipos de premios, dependiendo del nivel de acierto. Quienes logran adivinar el número completo y el signo zodiacal, pueden acceder al premio mayor (42.000 veces lo apostado).

Mientras tanto, los que logran adivinar el signo y el número parcialmente, reciben los siguientes incentivos.

1.000 veces lo apostado si se adivinan los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

100 veces lo apostado si se adivinan los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

Los resultados oficiales del Super Astro Luna se publican poco después de que finaliza el sorteo y pueden consultarse en la página oficial o aquí en el portal web de Noticias RCN.

Además, es importante tener en cuenta que los ganadores deben conservar su tiquete en buen estado y acercarse a los puntos autorizados para reclamar su premio dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.