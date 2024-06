La respuesta del Estado deja mucho que desear: senador Luna sobre chuzadas

Hay preocupación en el país por denuncias del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, quien aseguró que tiene información sobre presuntas interceptaciones irregulares que oficinas de inteligencia del Estado estarían haciendo a sus métodos de comunicación personales.

La semana pasada, antes de que se conocieran las denuncias, el senador de Cambio Radical, David Luna, citó a debate a Carlos Ramón González, director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI)

El senador Luna habló en A lo que vinimos de Noticias RCN.

Senador, ¿qué sabe usted sobre estas chuzadas y qué respondió precisamente Carlos Ramón González, director de Inteligencia Nacional, sobre esas denuncias?

En el debate al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, le pedí que me contestara bajo la gravedad del juramento si era cierto que con recursos públicos se habían comprado herramientas para intervenir comunicaciones digitales.

Con las denuncias de la Corte Constitucional parece que el tiempo me dio la razón, porque el director en el debate solamente contestó no pero sí: yo no lo he hecho, pero de pronto mis antecesores sí. Eso es gravísimo para la democracia y la división de poderes en un país.

Senador, ¿usted cree que desde el Gobierno Nacional están chuzando y usted como líder de la oposición cree que está chuzado?

No, yo no soy quien para determinar ello, eso lo tiene que resolver la Fiscalía y los jueces de la República.

Lo que sí estoy señalando, con mucha contundencia, es que las respuestas que yo recibí en el debate de control político, donde me limité a preguntar si se estaba interceptando, si se estaba persiguiendo o si se estaba perfilando, no fueron contundentes, lo cual deja mucho que desear.

El senador del Pacto Histórico Inti Asprilla aseguró que usted había consultado al exfiscal Néstor Humberto Martínez para ese debate, ¿por qué sabía el senador Asprilla de esas conversaciones?

Esa es una pregunta que debe responder el senador Asprilla, a mí me resulta muy curioso que hayan hecho referencia a una de las muchísimas reuniones que yo tuve para construir este debate, para llenarme de argumentos jurídicos y para entender el funcionamiento de la inteligencia en Colombia.

Que hayan mencionado que yo me reuní con el doctor Martínez deja una duda muy grande de cómo, cuándo y por qué se enteraron.

El origen de este debate es la Operación Orión, ¿qué debemos saber los colombianos de esa operación?

Yo le pregunté a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad de Inteligencia Financiera (Uiaf), a la DIAN, a Indumil y obviamente a la Dirección Nacional de Inteligencia, si ellos hacían parte de una Operación Orión porque recibí información que habían entidades del Estado, que bajo esa operación, le hacían perfilamiento a miembros de la oposición, a periodistas y a militares en buen retiro.

Hasta el momento ninguna de las entidades, diferente a la Uiaf, me ha contestado.