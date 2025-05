Day Vásquez confirmó que entregó bienes investigados a la Fiscalía

Este 7 de mayo, Day Vásquez, la expareja sentimental de Nicolás Petro, confirmó que se llevó a cabo la diligencia en la que entregó voluntariamente bienes a la Fiscalía General de la Nación a través de su abogado. "Mi compromiso con la justicia sigue firme".

En días previos, se acordó con el ente judicial que se daría la entrega de un bien inmueble y de un carro de marca Mercedes Benz, pues confesó que esta propiedad y el vehículo habrían sido adquiridos con dineros irregulares.

¿Qué ha dicho Day Vásquez sobre los bienes investigados?

A través de sus redes sociales, Vásquez entregó detalles sobre el carro que se encuentra bajo investigación. En su momento, reveló una captura de pantalla de una supuesta conversación con Nicolás Petro, en donde este le preguntaba a nombre de quién dejarían este vehículo.

Posteriormente, informó que, contrario a lo que se muestra en la captura de pantalla, no se dejó a nombre de su padre, pues "precisamente porque Nicolás Petro dijo que no podía quedar a nombre de familiares para que no investigaran la procedencia. Creo que es fácil averiguar a nombre de qué personas ha estado el vehículo".

¿Por qué es la investigación a Day Vásquez?

La investigación contra Day Vásquez se centra actualmente en un presunto delito de violación de datos personales contra Laura Ojeda. La Fiscalía formalizará la acusación el 14 de mayo.

Este caso ha ganado notoriedad debido a su conexión con la investigación más amplia sobre Nicolás Petro, exesposo de Vásquez, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Inicialmente, Vásquez colaboró con la Fiscalía, proporcionando información clave en la investigación contra su exesposo.

Sin embargo, la defensa de Nicolás Petro ha solicitado que se revise el principio de oportunidad otorgado a Day Vásquez, argumentando que ella no habría cumplido con los acuerdos de colaboración con la justicia. A pesar de esto, Vásquez ha manifestado su intención de seguir colaborando y entregar información relevante a la Fiscalía