¿Day Vásquez está embarazada? Lo que pasaría tras su captura junto a Nicolás Petro

Este sábado 29 de julio Colombia se levantó con la noticia de la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, y su expareja Day Vásquez, quien días atrás hizo una serie de revelaciones sobre supuestas irregularidades y dineros ilícitos.

Ambos fueron detenidos por la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla y sobre las 2:00 de la tarde llegaron al búnker de la Fiscalía en Bogotá, pero un rumor surgía en medio del evento judicial: Day Vásquez estaría embarazada.

En Noticias RCN conversamos con su actual pareja, el representante a la Cámara Juan Manuel Cortés, a quien le preguntamos no solo por su reacción sobre la detención de Day Vásquez, sino también por la posibilidad de que esté embarazada.

¿Day Vásquez está embarazada?

“Aún no sabemos si está embarazada o no. La verdad no logramos hablar de eso; nuestra última charla fue a la 1:00 de la mañana (29 de julio) y no logramos saber eso”, manifestó Cortés.

Hizo también un llamado a la justicia para que “se haga todo en el marco de la ley y que pronto salga a la luz pública que esa es una mujer valiente”.