Pareja de Day Vásquez sobre su captura: "Confío en que la justicia condenará al culpable"

En el marco de la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez, en Noticias RCN logramos establecer contacto con el representante a la Cámara, Juan Manuel Cortés, su actual pareja. Reaccionó sobre la detención y le envió un contundente mensaje. Confesó que se enteró de la captura de su pareja, Day Vásquez, por los medios de comunicación.

Habla Juan Manuel Cortés, pareja de Day Vásquez

“Yo voy a estar con Day en las buenas y en las malas. La valentía de ella la lleva a pasar este mal momento, pero la verdad siempre prevalecerá. Confío en que la justicia condenará al culpable y exonerará a quien tuvo el coraje de desafiar la corrupción y al poder, aun sabiendo los riesgos”.

Cortés agregó que continuará apoyando a su pareja, y que los señalamientos de los cuales es víctima Day Vásquez son fruto de “la retaliación de quien se creyó intocable”.

Esperemos que se haga justicia

¿Day Vásquez está embarazada?

Preguntado por la condición de su futura esposa, y de la solicitud que tiene para las autoridades por las probabilidades de que esté embarazada, Juan Manuel Cortés aclaró que actualmente desconoce que esté o no en estado de gestación.

“Aún no sabemos si está o no embarazada. La verdad no logramos hablar de eso, nuestra última charla fue a la 1:00 de la mañana (29 julio) y no logramos saberlo, pero lo único que le pido a la justicia es que se haga todo en el marco de la ley”.

Le puede interesar: Video: el momento en el que trasladan a Nicolás Petro y Day Vásquez luego de su captura

¿Qué espera de esta etapa del proceso judicial y de las autoridades en el caso de Day Vásquez?

“Lo que más pido yo, de corazón, a todos los órganos de la justicia es que obren en el marco de la ley y tengan en cuenta la valentía de una mujer, no porque sea mi pareja, sino porque muchas mujeres temen por todos estos riesgos a los que se ven sometidas”.

Lo único que pido es justicia, que se haga justicia y salga a la luz la verdad

¿Qué opina de la postura del presidente Gustavo Petro por la captura de su hijo?

“El presidente está haciendo lo correcto. Está pidiendo también que se haga justicia y le caiga todo el peso de la ley a todos los que cometan actos de corrupción, así sea el hijo. Me parece lo más transparente que diga que se haga claridad”.