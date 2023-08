Day Vásquez pide al juez desestimar la restricción de participar en “reuniones políticas”

Este viernes 4 de agosto continúa la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales.

Aunque está por conocerse la decisión del juez, los defensores expusieron sus argumentos frente a la solicitud del fiscal Burgos de dictar medida de casa por cárcel a Nicolás Petro y libertad condicional a Daysuris Vásquez.

Alait Freja, abogado de Vásquez, solicitó al juez desestimar una de las restricciones propuestas por el fiscal delegado, que indica que la mujer no podría volver a participar en "reuniones políticas", como parte de la medida restrictiva.

La queja de la defensa recae sobre la restricción de acudir a determinadas reuniones, pues según Freja, abarcar las reuniones de índole política sería vulnerar sus derechos fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta que "su pareja actual se encuentra inmersa en el escenario de la democracia".

no me voy a oponer a la medida, mi petición no es oponerme, he sentido que esa medida no se extienda a la prohibición de participar en reuniones políticas