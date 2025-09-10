CANAL RCN
Colombia Video

Se abre la disputa por los bienes de Mauricio Leal: ¿de cuánto era su patrimonio?

La Fiscalía mantiene incautado el patrimonio del estilista bajo sospecha de origen ilícito.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
09:04 p. m.
El asesinato del estilista colombiano Mauricio Leal junto con su madre, el 22 de noviembre de 2021, conmocionó al país.

Tras la condena de su hermano Jhonier Leal como responsable del doble homicidio, el foco mediático se trasladó al destino de los bienes que dejó el estilista.

Mauricio Leal había construido una sólida carrera como peluquero, atendiendo a modelos, presentadoras, artistas y reinas de belleza, frente a lo cual desarrolló salones propios y múltiples sociedades vinculadas al sector de la estética.

Estas empresas, sumadas a inmuebles y activos financieros, conforman el patrimonio del estilista, que hoy está bajo control estatal a través de medidas judiciales.

Según denuncias y declaraciones oficiales, desde enero de 2022 quedó bloqueado cualquier acceso al patrimonio: cuentas bancarias, inmuebles y recursos se encuentran bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

¿Qué pasará con los bienes de Mauricio Leal?

El proceso de extinción de dominio fue activado por la Fiscalía con la hipótesis de que parte del patrimonio de Leal podría tener un origen ilícito.

Esa figura legal permite que bienes susceptibles de haber sido usados o adquiridos a partir de delitos sean intervenidos hasta esclarecer su procedencia.

En la demanda presentada, la Fiscalía apunta a varios bienes: un inmueble, dos vehículos, las sociedades Mauricio Leal Music SAS y las peluquerías bajo la marca Mauricio Leal Peluquería SAS.

Además, la Fiscalía observó movimientos bancarios en las cuentas de la madre del estilista entre 2007 y 2016: depósitos por 707 millones de pesos y retiros en efectivo de 1.902 millones, que en su teoría podrían provenir de fuentes no justificadas.

Ante estas imputaciones, la defensa sostiene que no hay pruebas suficientes que acrediten vínculos con delitos, y que el patrimonio corresponde al crecimiento natural de un profesional con más de 20 años de trayectoria.

¿De cuánto era el patrimonio de Mauricio Leal?

Aunque no hay una cifra oficial y definitiva, se habla de que la masa de bienes sometida a extinción podría rondar los 2.000 millones de pesos, o incluso superar ligeramente ese monto.

Esa estimación proviene de declaraciones de la defensa, si bien se advierte que no es una cifra exacta.

Aun así, la abogada del caso ha insistido en que ningún familiar ni persona allegada ha logrado disponer de esos recursos desde que el proceso arrancó, ni siquiera para cubrir gastos derivados del fallecimiento del estilista y de su madre.

