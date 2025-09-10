Asesinaron a tiros a un hombre frente a su familia en Ibagué: dos niños fueron heridos en el ataque

Una violenta escena se registró hacia el mediodía del miércoles 8 de octubre, en el barrio La Pradera, al sur de Ibagué.

Un hombre fue asesinado a tiros cuando se desplazaba en motocicleta junto a su compañera sentimental y sus dos hijos pequeños.

La agresión, cometida por un individuo que abrió fuego sin mediar palabra, dejó como saldo la muerte del conductor y graves heridas en los niños y la mujer que lo acompañaban.

Según el reporte de las autoridades, el hombre, de 33 años, se movilizaba en su motocicleta con su pareja y los dos menores, de 3 años y 18 meses, cuando fue atacado por un sujeto que, sin previo aviso, disparó en repetidas ocasiones.

La víctima, quien al parecer era el padre de los niños, perdió la vida de inmediato en el lugar de los hechos.

Los dos pequeños resultaron heridos por los impactos de bala.

El niño de 3 años presenta una lesión en la cara y permanece en estado crítico con pronóstico reservado, mientras que la bebé de 18 meses sufrió heridas en el brazo izquierdo con orificio de entrada y salida.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial donde reciben atención médica especializada.

La compañera sentimental del hombre, de 28 años, también fue alcanzada por las balas. Recibió un disparo en el brazo y, de acuerdo con los reportes médicos, se encuentra estable bajo observación.

La secretaria de Salud de Ibagué, Martha Liliana Ospina, confirmó el parte oficial sobre las personas heridas y lamentó el trágico hecho que enluta a esta familia.

Refiriéndose al estado de salud de los heridos dijo:

Refiriéndose al estado de salud de los heridos dijo:

Este es el reporte de salud de las tres personas que resultaron heridas. Se trata de una menor de 1 año con heridas de arma de fuego en región de brazo izquierdo con orificio de entrada, orificio de salida, está siendo manejada por ortopedia y cirugía vascular. También tenemos reporte de un menor de edad de 3 años, quien presenta herida por arma de fuego en región de cara con pronóstico reservado, está siendo intervenido quirúrgicamente en este momento. Y una mujer de 28 años también herida por arma de fuego con herida en su brazo y se encuentra en este momento estable siendo atendida por los profesionales de ortopedia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre asesinado tenía antecedentes judiciales por diferentes delitos y habría sido citado en ese lugar por otros dos individuos, quienes están siendo buscados.

Por ahora, las autoridades adelantan la investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero del responsable.