Polémica por video de dos perros amarrados a un carro en movimiento en Itagüí: ¿qué pasó con ellos?

Una situación que causó indignación entre los habitantes de Itagüí fue registrada el pasado domingo 5 de octubre, cuando un ciudadano grabó con su celular el instante en que dos perros eran llevados amarrados a un carro mientras el vehículo se desplazaba.

Aunque el automóvil se movía despacio, el hecho generó rechazo por la forma en la que los animales eran transportados.

El episodio ocurrió en la calle 75 Sur con la carrera 52G, a la altura del conjunto residencial Entrehojas, en jurisdicción de Itagüí, Antioquia.

Video de dos perros amarrados a un carro en movimiento en Itagüí

Las imágenes generaron denuncias por parte de ciudadanos que consideraron que se trataba de un caso de maltrato animal, ya que los perros eran obligados a desplazarse de manera riesgosa, atados al automóvil.

La escena fue grabada por un habitante del sector que, al notar la situación, decidió registrar el momento para alertar a las autoridades.

Ante la difusión del video, la Alcaldía de Itagüí se pronunció a través del subsecretario de Bienestar Animal, David Taborda, quien confirmó que el hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades locales mediante una denuncia ciudadana.

Desde la Alcaldía de Itagüí recibimos una denuncia ciudadana por un posible caso de maltrato animal de unos hechos ocurridos el domingo 5 de octubre. Por tanto, decidimos indagar en la zona y logramos identificar a la propietaria de las caninas.

¿Qué pasó con los perros que fueron amarrados a un carro en movimiento?

Desde la Alcaldía explicaron que un equipo médico veterinario de la administración municipal acudió al lugar para realizar la revisión de las dos perras involucradas en el caso.

Tras la valoración, se determinó que no presentaban lesiones aparentes ni signos de maltrato físico.

De esta manera, con nuestro equipo médico veterinario le realizamos la revisión de estos dos animales y logramos constatar que los animales no se encontraban con lesiones aparentes ni condiciones de maltrato animal.

A pesar de que los exámenes no arrojaron evidencias de daño físico, reconocieron que la situación es motivo de reproche por la manera inapropiada de trasladar a los animales, motivo por el cual se decidió remitir el caso a la Inspección de Policía.