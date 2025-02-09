De extremos a acuerdos: Jorge Iván González y Andrés Julián Rendón sellan alianza en Antioquia

La nueva entrega de El Termómetro Político está en modo acercamientos, fuentes o convergencias. Arrancamos con esta que va de extremo a extremo: Jorge Iván González, el exdirector de Planeación Nacional del gobierno Petro está trabajando con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de la oposición.

Actualmente, Jorge Iván González es la cabeza de una misión de expertos que está rediseñando la formación terciaria de Antioquia. Inicialmente, González estuvo en conversaciones con el gobernador hablando de las autonomías fiscales regionales e incluso sonó para ser parte del comité promotor del referendo, aunque al final desistió. Sin embargo, ahora sí se concretó esa alianza.

La reunión del exministro Andrés Palacios con el expresidente Álvaro Uribe

Si bien ellos trabajaron juntos en el pasado, llevaban 2 años sin verse. Es una reunión importante porque Palacios es candidato por fuera del partido Centro Democrático.

El expresidente confirmó que quien sea elegido por su partido sí se va a medir en marzo en una consulta interpartidista porque la intención es tener, según lo que contaron a Noticias RCN, un candidato único de un sector amplio de derecha y centroderecha.

Las declaraciones de Mauricio Lizcano

Y otro acuerdo o por lo menos la propuesta de un acuerdo. Y esta la lanzó el exministro de las TIC, Mauricio Lizcano. Él le está apuntando al centro.

“hay que hacer un llamado a los candidatos y a los colombianos a que hagamos un gran pacto o una gran alianza para recuperar la sensatez, para recuperar la solución a los problemas y para no dejar que los extremos se queden con Colombia”, expresó Lizcano.