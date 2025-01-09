CANAL RCN
¿Se cierra una puerta y se abre una ventana?: los planes de Juan Carlos Pinzón con rumbo a la Presidencia

En El Termómetro Político hablamos de la baraja de opciones que se le abrió al exministro de Defensa tras ser descartado en la consulta del Centro Democrático.

septiembre 01 de 2025
08:39 p. m.
En una nueva entrega de El Termómetro Político hablamos sobre los planes de Juan Carlos Pinzón. Después de que el Centro Democrático descartara su participación en la consulta de ese partido, contrario a que se le cerraran puertas se abrió una baraja de oportunidades.

En los últimos días el exministro de Defensa ha sido buscado por el partido de la U, del Partido Conservador y Cambio Radical.

Quizá, los acercamientos que están más concretos son los de la U, pues Pinzón ya se reunió con los presidentes de esa colectividad: Alex Vega y Clara Luz Roldán. Su nombre tiene acogida en la bancada y muy seguramente la próxima semana habrá una reunión con los congresistas para apoyar ese nombre.

Pero Pinzón también ha tenido diálogos con varios dirigentes de Cambio Radical y no hay que olvidar que él fue en el pasado la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras.

Por el Partido Conservador también ha tenido conversaciones directamente con el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda.

A propósito, Efraín Cepeda también se lanza a la Presidencia de Colombia. Es confirmado. Haría el anuncio la próxima semana.

