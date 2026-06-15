"Abelardo no se debe a ningún partido político": Mauricio Gómez Amín habla sobre De la Espriella y su campaña

A menos de ocho días de conocer el nombre de quien gobernará el país durante los próximos cuatro años, hablamos con los principales escuderos de los candidatos a la presidencia.

Mauricio Gómez Amín, el alfil y jefe de debate de Abelardo de la Espriella, habló con Noticias RCN sobre quién es el candidato, sus virtudes, defectos y el mensaje que envían a las personas que no votarán por ellos.

Usted fue el único que apoyó desde el inicio a De la Espriella y ya él dijo que quiere que usted se ministro, ¿le salió bien la cosa?

Yo puse por encima de todo al país, deje todo, dejé mi partido, la curul en el Senado, pensando en el momento que vive Colombia, que es único, es la batalla final, estamos tomando una decisión que define el futuro del país. No había que pensar en nada distinto a la patria y eso fue lo que yo hice, se lo dije a Mauricio Cárdenas en ese momento: dejen sus egos al lado y pongan por encima a Colombia.

Nadie me hizo caso y yo sentía la conexión de Abelardo con la gente, él conectó desde el primer momento y la gente se apropió de la campaña y mire los resultados de la primera vuelta.

Una virtud y un defecto de Abelardo de la Espriella…

Abelardo es directo, sincero y determinado. Su defecto: no tiene filtros, es un hombre que habla y dice lo que siente, porque no es político, es un empresario, un visionario. Pero es el mejor ser humano del mundo, llama cinco veces a la esposa, hace una oración antes de volar, llama a los hijos, es leal.

¿Qué lo pone de mal genio?

Es perfeccionista, disciplinado, apasionado, metódico y milimétrico, lo pone de mal genio llegar tarde a un sitio, es el hombre más puntual del mundo.

La agenda es milimétrica y perfecta, la campaña funciona como un relojito.

¿Usted qué quiere ser si Abelardo gana la Presidencia?

Yo estoy enfocado en las calles y en el 21 de junio. Decirle a Colombia que tenemos que ganar de forma contundente.

Hay que ganar, yo estoy en las regiones, hay que ganar. No quiero hablar de nada distinto al triunfo y depende de los colombianos; hay dos visiones de país, la patria miseria y la patria milagro.

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Sí se puede, si Barranquilla pudo, Colombia puede.

¿Eso de costeño vota costeño les ha funcionado?

La gente en la región Caribe entendió que la oportunidad de tener presidente costeño es única. Acá va a haber un antes y un después, hemos logrado cosas a pulso, sin el gobierno. Colegios públicos, parques, el PAE financiado en 80% con recursos propios, imagínese lo que la región puede lograr trabajando con el gobierno.

Abelardo es un hombre determinado, con carácter, convencido de que la región merece más y él lo va a hacer.

¿Y la gente del interior qué?

Es la patria milagro, todo el país. Mire el fenómeno de Antioquia, por encima de Fico en su mejor momento. Abelardo conectó con todo el país y tiene algo claro: va a gobernar desde las regiones y para las regiones.

Cero Casa de Nariño, nada, vamos a ir semanalmente a cada departamento, con lista en mano, cuáles son los problemas, con ministros y fuerza pública.

Acá hay un presidente que cuando se propone algo lo cumple, convencido de manejar a Colombia como la empresa más importante del país.

¿Qué ha sido lo más grato y lo más difícil de ser jefe de debate de esta campaña?

Lo más grato el cariño de la gente, es impresionante lo que la gente agradece lo que estamos haciendo para el país. Le doy gracias a Dios por poderle aportar a mi país en este momento y de conocer a un ser humano extraordinario como Abelardo, le duele Colombia y los problemas de nuestro país.

Usted ha sido senador y cuando uno ve a Abelardo hablando tan mal de los políticos, ¿no cree que eso le va a pasar factura?

La extrema coherencia es lo que le reconozco a Abelardo. Desde el primer día dijo: mi alianza es con el pueblo y con Dios, mis jefes son los colombianos. Los partidos tienen que entender que esto es un momento único, que Colombia pasa horas muy difíciles. Abelardo no se debe a ningún partido político, sino a un pueblo que confía en él. Las regiones se quedaron esperando las grandes obras, y Abelardo viene a gobernar para las regiones.

Y si no ganan, ¿qué se va a poner a hacer?

No hay plan B, vamos a ganar, vamos a sacar una votación histórica y el triunfo va a ser contundente, que no se le ocurra al presidente desconocer los resultados.

Cepeda y Petro se están peleando el puesto a ver quién es el jefe de la oposición, están enredados. Entre más nos ataquen, más crecemos.

¿Qué le dice a los que no van a votar por ustedes?

Vamos a gobernar para toda Colombia y vamos a llamar a la unidad del país. Va a haber garantías para la gente decente, Abelardo es un hombre institucional, un demócrata y se ha preparado para este momento.

Acompáñennos, es una batalla final, los necesitamos, de la mano de ustedes y de Dios, el 7 de agosto arrancamos a construir la patria milagro que tanto soñamos.