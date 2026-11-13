Presidente no ha vulnerado el principio de laicidad ni neutralidad religiosa: Consejo de Estado

En respuesta a una acción de tutela contra el presidente Abelardo de la Espriella y los ministros del Interior y Cultura, la Sección Quinta del Consejo de Estado, determinó que los funcionarios no vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de cultos y de conciencia, así como tampoco los principios de laicidad y neutralidad religiosa.

La acción de tutela señalaba que habrían dado “un trato preferente hacia la religión católica y la fe judía en distintos eventos, pronunciamientos, publicaciones en redes sociales y financiamientos”.

Sin embargo, la Corte abordó uno a uno los señalamientos y explicó por qué no llegó a vulnerarse el principio de laicidad o neutralidad que exige el Estado.

Participación del mandatario en ceremonias religiosas y el uso de la frase “viva Cristo Rey”

En la respuesta a la acción de tutela se menciona la ceremonia religiosa realizada durante la “Gran Velatón por Colombia”, en la que el mandatario coronó una imagen de la Virgen de Fátima.

Dicho acto, según la Sección Quinta, “no desconocía, per se, los principios de neutralidad y laicidad porque dicho acto hizo parte de una jornada que tenía una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente, como lo era la movilización institucional y social en apoyo humanitario a las víctimas y el mantenimiento de una cohesión frente a la tragedia nacional acaecida el 10 de agosto de 2026”.

Además, el Consejo se refierió a la inversión realizada por el Ministerio de Cultura para poner en marcha la velatón, aclarando que no fueron vulnerados los derechos fundamentales o principios, debido a que “(i) contaron con una motivación contractual clara y una destinación específica de naturaleza secular, y (ii) integraron un conjunto más amplio de contenidos orientados a visibilizar un evento de interés público”.

Pero no es todo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo desestimó que el uso de la frase “viva Cristo Rey” en discursos del jefe de Estado represente una violación a las normas y destacó que, si bien ocupa la presidencia, “como ciudadano”, Abelardo de la Espriella “no está despojado de sus derechos a la libertad de conciencia, de culto y de expresión”.

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¿Qué hay de la fe judía y su papel bajo la administración De la Espriella?

De igual manera, la Sección Quinta se refirió al papel de la fe judía bajo la administración De la Espriella. Sobre publicaciones en redes, indicó que no buscaban privilegiarla “o establecerla como una religión oficial, sino ofrecer un acompañamiento institucional en una fecha especial”.

Y sobre el uso del kipá (pequeño gorro de tela diseñado para los varones judíos) el Consejo de Estado estableció que lo que buscaba el presidente al utilizarlo en un templo era “la consolidación del acercamiento diplomático y de las relaciones bilaterales con Israel. De hecho (…) el apoyo del primer mandatario al Estado de Israel no implicaba, en ningún caso, un trato privilegiado hacia la religión judía”.