Aerocivil y aerolíneas se pronuncian sobre suspensión de vuelos en Estados Unidos

Este viernes 13 de noviembre, se ha vivido un caos aéreo en Estados Unidos. El regulador aeronáutico ordenó la suspensión nacional de los vuelos por un problema de comunicaciones.

Por su parte, el Departamento de Seguridad señaló que el motivo tuviese relación con un ataque contra el país, despejando cualquier temor. La situación generó afectaciones en los principales aeropuertos y confusión entre los pasajeros.

Suspensión temporal de vuelos en Estados Unidos

La orden provino de la Administración Federal de Aviación (FAA): “Suspensión nacional para todos los aeropuertos estadounidenses, tras un problema de comunicaciones que afectó a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo de Ruta”.

“No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por los momentos”: esta fue la información suministrada por Markwayne Mullin, secretario de Seguridad.

Hace pocos años, concretamente en enero de 2023, hubo otra suspensión nacional de despegues por problemas con el sistema de Aviso a Misiones Aéreas. La contingencia duró menos de dos horas.

La Aeronáutica Civil se refirió a esto e indicó que la restricción irá hasta las 23:00 horas del viernes, aunque cabe la posibilidad que se extienda por parte de lo que consideren las autoridades norteamericanas.

Sumado a ello, precisó que los vuelos internacionales entrantes al espacio aéreo estadounidense podrían retrasarse o reprogramarse. La recomendación, entonces, es que los usuarios estén pendientes de lo que ocurre con sus reservas.

Pronunciamiento de Avianca y Latam

Las aerolíneas se pronunciaron y, por ejemplo, Latam alertó que la suspensión podría desembocar en afectaciones en algunos vuelos. Así las cosas, recomendó revisar el estado de los viajes en los canales oficiales en aras de estar pendiente de cualquier cambio.

Avianca, por su parte, dio a conocer que hubo modificaciones en los itinerarios. “Los pasajeros que resulten afectados por esta situación serán informados sobre cualquier ajuste y las opciones disponibles para restablecer sus planes de viaje”.

Puntualmente para las personas con tiquetes para viajar a Estados Unidos entre 13 y 14 de noviembre (hasta las 11:59 p.m. hora Colombia) contarán con la posibilidad de modificar la fecha en un lapso de máximo 15 días después, sin cobro de penalidad ni cambios en el precio. Aunque, sujeto a la disponibilidad que haya.