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Importante mensaje de De la Espriella: “Colombia hará parte del Escudo de las Américas”

El presidente electo dio este anuncio tras ser felicitado por el Gobierno de Donald Trump.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 23 de 2026
05:31 p. m.
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Abelardo de la Espriella quedó como presidente electo para el periodo 2026-2030 tras ganar en la segunda vuelta del domingo 21 de junio.

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De acuerdo con el preconteo de la Registraduría, 12.959.542 colombianos votaron por De la Espriella (49.66 %). Menos de 500 mil votos lo separaron de Iván Cepeda, quien se quedó con 12.708.712 votos (48.70 %), lo cual demostró que fue una contienda reñida.

El saludo desde EE. UU. para De la Espriella

Los resultados han estado respaldados por el escrutinio. Concluido este proceso por parte de los jueces, la data coincide en un 99.997 %. A esto se suma que el proceso electoral se desarrolló con completa transparencia.

Tanto nacional como internacionalmente, ha habido reacciones por la victoria de De la Espriella. Por ejemplo, el Centro Democrático anunció que será partido de Gobierno para estos cuatro años.

Han sido varios los presidentes y figuras del exterior que lo han felicitado. Por ejemplo, el republicano Donald Trump celebró el resultado y aseguró que De la Espriella será un “gran presidente”.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

Asimismo, Pete Hegseth, el secretario de Guerra, lo felicitó: “Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y con la Coalición Contra el Cartel de las Américas para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países”.

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De la Espriella respondió a este mensaje, mencionando que, desde el 7 de agosto de 2026, día de su posesión presidencial, Colombia hará parte del Escudo de las Américas.

Este grupo es una iniciativa impulsada por Trump en esta segunda gestión en la Casa Blanca. Es conocida también como la Coalición Anti-Carteles de las Américas.

Los objetivos parten de la lucha contra el narcotráfico. El presidente Trump sostiene que “Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para probar a estas organizaciones (criminales) de todo control territorial y acceso a financiamiento o recursos”.

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