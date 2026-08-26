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Abelardo de la Espriella mostró el traslado de presos y generó comparaciones con Bukele

Videos del traslado de 20 presos genera comparaciones con Bukele: Abelardo de la Espriella publicó contundente mensaje.

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Foto: De la Espriella Lawyers/INPEC captura de pantalla

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
06:04 p. m.
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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, publicó un video sobre el traslado de 20 delincuentes considerados de alta peligrosidad desde cárceles de Barranquilla hacia centros penitenciarios del país. Las imágenes generaron comparaciones en redes sociales con los operativos de seguridad del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

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El mandatario aseguró que la decisión busca impedir que los cabecillas continúen utilizando las cárceles como centros de operación para extorsionar, amenazar y coordinar actividades criminales.

¿Qué mostró el presidente sobre el traslado?

El video difundido por De La Espriella muestra el operativo de traslado de los internos, acompañado de un mensaje en el que defendió su política de seguridad y aseguró que los privilegios para los delincuentes se terminaron.

Según el Inpec, 20 cabecillas fueron trasladados a cárceles de alta seguridad en Bogotá, por instrucción del jefe de Estado. La entidad señaló que la medida responde a que estos presos presuntamente habían convertido su lugar de reclusión en un centro de operaciones para extorsionar a ciudadanos.

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La publicación estuvo acompañada de una advertencia directa del presidente contra las estructuras criminales.

Mientras yo sea presidente, los criminales no impondrán sus reglas. Aquí manda el Estado, manda la autoridad y manda la ley, sostuvo.

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, los internos fueron movilizados desde establecimientos penitenciarios de Barranquilla hacia diferentes centros carcelarios.

¿Por qué comparan el operativo con el estilo de Bukele?

La difusión de las imágenes rápidamente generó comentarios en redes sociales por la forma en que fueron presentados los traslados. Algunos usuarios compararon el operativo con videos divulgados durante las políticas de seguridad implementadas por Nayib Bukele en El Salvador.

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De La Espriella aprovechó la publicación para insistir en que su Gobierno perseguirá a los cabecillas, extorsionistas y sicarios sin importar desde dónde operen.

¡Voy por todos! Por los cabecillas, por los extorsionistas, por los sicarios y por quienes pretendan desafiar la autoridad. No importa dónde estén ni desde dónde operen: el Estado los va a perseguir y la justicia los va a alcanzar, mencionó.

Por ahora, el traslado marca una nueva medida dentro de la estrategia de seguridad del Gobierno.

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