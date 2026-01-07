¿Se van a reunir? De esto hablaron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en su primera conversación telefónica

Mientras avanzaba la jornada de protestas convocada por Gustavo Petro “en defensa de la soberanía nacional”, el presidente sostuvo su primera llamada telefónica con su homólogo en Washington, Donald Trump. Según confirmó la embajada del país cafetero en los Estados Unidos, la conversación duró 35 minutos.

Minutos después, mientras Petro se dirigía al país en la Plaza de Bolívar, el republicano entregó un balance sobre la llamada y confirmó que la canciller colombiana y el secretario de Estado, Marco Rubio, organizan una reunión presencial Petro-Trump en la Casa Blanca:

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, se lee en la publicación realizada en su red Truth Social.

¿Qué dijo Petro sobre la llamada con Trump?

Al llegar a la Plaza de Bolívar, tras una jornada de protestas que generó una advertencia de la embajada de los Estados Unidos para los ciudadanos norteamericanos que se encuentran en el país, Petro se disculpó por llegar tarde e informó a los asistentes que hasta hace poco se encontraba en una llamada con el presidente Trump, que lo habría obligado a cambiar su discurso.

El mandatario dijo que los políticos colombianos que han estado viajando a los Estados Unidos “engañaron a Trump con sus aliados en el estado de la Florida y (el republicano) salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano de Colombia: que Petro es el jefe del narcotráfico”.

Según Petro, “esa incomunicación genera violencia real y Trump, después del debate en redes, tuvo otra versión” que les permitió hablar por teléfono por primera vez desde que asumió la presidencia.

Y señaló que, si bien tenía inquietudes al respecto y trató de no extenderse, abordaron dos temas: el narcotráfico y Venezuela, y le solicitó que “se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillería y presidente, porque si no se dialoga, hay guerra”.

¿Una alianza energética?

En su conversación, Petro le habría recordado a Trump que le envió una carta: “Yo le escribí a usted una carta, en la que le digo que podemos hacer una alianza. Hay una oportunidad inmensa. El mundo, la humanidad, la vida necesitan que dejemos de consumir petróleo, carbón y gas. La alianza que escribí se basa en energía limpia”.

Sugirió que el atractivo de Groenlandia es el agua y las tierras fértiles que podrían quedar a la vista, a medida que avance el deshielo en los polos y le envió un nuevo mensaje a Trump sobre la promesa de reunirse: “Las palabras tienen que ser seguidas de acciones”.