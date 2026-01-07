CANAL RCN
Colombia

Expectativa máxima tras primera llamada entre Petro y Trump

La conversación ocurre en medio del momento más tenso entre Colombia y Estados Unidos en años. Trump ya dio su punto de vista sobre la llamada.

Presidente Petro denunció que hallazgo de cuerpos en playa de La Guajira podrían ser víctimas de bombardeos
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 07 de 2026
06:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La primera comunicación directa entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump desató una ola de expectativa diplomática y política en Bogotá y Washington.

La Casa Blanca confirma a NTN24 y Noticias RCN la llamada entre los presidentes Petro y Trump: “On background to WH official, can confirm”.

Esto es lo que espera recaudar Donald Trump con el petróleo venezolano: empresas de EE.UU. están listas
RELACIONADO

Esto es lo que espera recaudar Donald Trump con el petróleo venezolano: empresas de EE.UU. están listas

La llamada, que duró alrededor de 35 minutos, llega en un contexto de creciente fricción bilateral marcado por la captura de Nicolás Maduro y por discursos cada vez más duros de lado y lado.

Esto dijo Donald Trump sobre la llamada con Petro

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente la llamada con el presidente Gustavo Petro y aseguró que “fue un gran honor” hablar con él.

Según relató, Petro lo contactó para explicarle la situación del narcotráfico en Colombia y otros desacuerdos que ambos gobiernos han sostenido en las últimas semanas.

Trump añadió que valoró el tono de la conversación y manifestó su interés en concretar un encuentro presencial “en un futuro cercano”. También indicó que ya se están haciendo coordinaciones entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller colombiano para realizar una reunión oficial en la Casa Blanca, en Washington D.C.

Tensión entre los gobiernos de Colombia y EE. UU.

Hasta ahora, la relación entre ambos gobiernos se había movido en declaraciones indirectas y mensajes formales, sin un canal directo entre las dos cabezas de Estado. Por eso, el contacto telefónico no solo marca un hito simbólico sino que abre preguntas clave: ¿se trata de un deshielo o de un movimiento táctico en plena crisis regional?

El ambiente político en Colombia y en Estados Unidos permanece cargado y sectores diplomáticos coinciden en que el desenlace de este primer intercambio puede redefinir el rumbo de la relación bilateral. En las próximas horas se espera comunicado oficial sobre los puntos tratados.

Donald Trump vuelve a amenazar con atacar Colombia: "Suena bien para mí"
RELACIONADO

Donald Trump vuelve a amenazar con atacar Colombia: "Suena bien para mí"

El presidente Gustavo Petro explicaría en tarima en la Plaza de Bolívar qué habló con Donald Trump durante la casi media hora de charla que tuvieron, todo esto justo en un momento de máxima tensión entre ambos gobiernos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Juan Carlos Pinzón se suma a la Gran Consulta por Colombia

Bogotá

Reconocida clínica estética de Bogotá fue sancionada por una grave razón: ¿qué pasó?

Protestas en Colombia

Embajada de los Estados Unidos advierte sobre los peligros de las protestas en Colombia y suspende sus servicios este miércoles

Otras Noticias

Artistas

Reconocido actor colombiano se separó tras 17 años de relación: así lo confirmó su expareja

En una dinámica de preguntas en Instagram, la expareja del actor explicó qué fue lo que sucedió.

Cesantías

Trabajadores recibirán pago extra en enero por intereses de las cesantías: fechas y monto

Trabajadores en Colombia recibirán un pago extra en enero por intereses de las cesantías. Conozca la fecha límite de pago y cuánto dinero le corresponde en 2026.

Artistas

Luto: murió estrella de reconocida banda musical

Independiente Santa Fe

Volvió a suceder: a Independiente Santa Fe se le habría caído un fichaje ya anunciado

Salud mental

¿No es posible tener más de 150 amigos?: esto dice la teoría de Dunbar