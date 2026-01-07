Expectativa máxima tras primera llamada entre Petro y Trump

La primera comunicación directa entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump desató una ola de expectativa diplomática y política en Bogotá y Washington.

La Casa Blanca confirma a NTN24 y Noticias RCN la llamada entre los presidentes Petro y Trump: “On background to WH official, can confirm”.

La llamada, que duró alrededor de 35 minutos, llega en un contexto de creciente fricción bilateral marcado por la captura de Nicolás Maduro y por discursos cada vez más duros de lado y lado.

Esto dijo Donald Trump sobre la llamada con Petro

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente la llamada con el presidente Gustavo Petro y aseguró que “fue un gran honor” hablar con él.

Según relató, Petro lo contactó para explicarle la situación del narcotráfico en Colombia y otros desacuerdos que ambos gobiernos han sostenido en las últimas semanas.

Trump añadió que valoró el tono de la conversación y manifestó su interés en concretar un encuentro presencial “en un futuro cercano”. También indicó que ya se están haciendo coordinaciones entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller colombiano para realizar una reunión oficial en la Casa Blanca, en Washington D.C.

Tensión entre los gobiernos de Colombia y EE. UU.

Hasta ahora, la relación entre ambos gobiernos se había movido en declaraciones indirectas y mensajes formales, sin un canal directo entre las dos cabezas de Estado. Por eso, el contacto telefónico no solo marca un hito simbólico sino que abre preguntas clave: ¿se trata de un deshielo o de un movimiento táctico en plena crisis regional?

El ambiente político en Colombia y en Estados Unidos permanece cargado y sectores diplomáticos coinciden en que el desenlace de este primer intercambio puede redefinir el rumbo de la relación bilateral. En las próximas horas se espera comunicado oficial sobre los puntos tratados.

El presidente Gustavo Petro explicaría en tarima en la Plaza de Bolívar qué habló con Donald Trump durante la casi media hora de charla que tuvieron, todo esto justo en un momento de máxima tensión entre ambos gobiernos.