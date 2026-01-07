Embajada de los Estados Unidos advierte sobre los peligros de las protestas en Colombia y suspende sus servicios este miércoles

La embajada de los Estados Unidos en Bogotá advirtió en la tarde del miércoles, 7 de enero, a sus ciudadanos sobre los peligros a los que podrían enfrentarse en territorio nacional, durante el desarrollo de las protestas que el presidente Gustavo Petro convocó “en defensa de la soberanía”.

La misión diplomática comentó a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, que “las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico" y que "los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas, ya que tienen el potencial de volverse violentas".

Noticia en desarrollo…